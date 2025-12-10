الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» يعلن تفاصيل دوري الإمارات لاكتشاف المواهب

«القوس والسهم» يعلن تفاصيل دوري الإمارات لاكتشاف المواهب
10 ديسمبر 2025 19:00

 
الشارقة (وام)

أعلن اتحاد القوس والسهم تفاصيل المرحلة الثانية من دوري الإمارات لاكتشاف المواهب، على مدار يومي 13 و14 ديسمبر الجاري في نادي شرطة الشارقة، وأكد الاتحاد في بيان اليوم مشاركة 71 لاعباً ولاعبة، وانطلاق الأدوار التأهيلية لفئتي تحت 15 و12 عاماً، ونهائيات الفرق والفردي يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى منافسات الأدوار التأهيلية لفئتي تحت 10 و8 أعوام في اليوم التالي.
كما أشار إلى إقامة الأدوار التأهيلية ونهائيات الفرق والفردي لفئتي الرجال والسيدات تحت 20 و18 عاماً وفئة أصحاب الهمم على مدار يومي 20 و21 ديسمبر.
وقالت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، إن البطولات المقررة ستقام وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي خارج الصالات، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بقدرات المشاركين والمشاركات، وتطوير مهاراتهم، موضحة أن اعتماد تسمية دوري الإمارات لاكتشاف المواهب، ضمن استراتيجيات الاتحاد لتطوير اللعبة، وتعزيز منظومة استقطاب وصقل المواهب الوطنية في مختلف المراحل، لبناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.

اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
اتحاد الرماية والقوس والسهم
برنامج اكتشاف المواهب
