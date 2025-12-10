الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مبابي ضمن تشكيلة ريال لمواجهة سيتي في دوري الأبطال

مبابي ضمن تشكيلة ريال لمواجهة سيتي في دوري الأبطال
10 ديسمبر 2025 18:18


مدريد (أ ف ب)
يتواجد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي ضمن تشكيلة فريقه ريال مدريد الإسباني لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء، وسط شكوك حول جاهزيته البدنية.
وغاب المهاجم البالغ 26 عاماً الثلاثاء عن تمارين النادي الملكي بسبب كسر في إصبعه، بالإضافة إلى آلام أخرى.
وفرض مبابي نفسه هداف الفريق هذا الموسم برصيد 25 هدفاً، منها 16 في الدوري، في 21 مباراة في جميع المسابقات.
لكن مشاركة مبابي في المباراة لا تزال غير مؤكدة، وغيابه سيزيد من تعقيد مهمة تشابي ألونسو مدرب نادي العاصمة الذي يتوجب عليه الفوز على ملعبه «سانتياجو برنابيو» أمام فريق مواطنه المدرب بيب جوارديولا للاحتفاظ بمنصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.
ولم يحقق ريال سوى فوزين في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، ويحتل المركز الثاني في «الليجا» برصيد 36 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.

