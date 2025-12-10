الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
منتخب اليد يشارك في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم

10 ديسمبر 2025 19:46


دبي (وام)
يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسات البطولة الآسيوية الـ22 المؤهلة إلى كأس العالم 2027 في ألمانيا، ويشارك في البطولة التي تحتضنها الكويت من 15 إلى 29 يناير المقبل 15 منتخباً، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب الكويت وهونج كونج والهند.
وأعلن اتحاد اليد التعاقد مع المدرب البرتغالي رولاندو فريتاس لقيادة منتخبنا الوطني استعداداً للمشاركة في البطولة، كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد تعيين علي حسين المرزوقي مديراً للمنتخبات الوطنية، فيما يضم الجهاز الفني المساعد كلاً من، خالد أحمد مدربا مساعداً، وطارق إبراهيم للياقة البدنية، ومحمد إمام محلل الأداء، وتامر عبد اللطيف أخصائي العلاج، وفيصل داوود إدارياً للمنتخب.
ودشن المدرب فريتاس مشواره مع المنتخب بالتجمع الأول الذي استمر على مدار يومين بصالة نادي الشارقة وضمت قائمة المنتخب الوطني 23 لاعباً منهم 12 لاعباً من الشارقة هم، محمد إسماعيل، وعبدالله عوض، وأحمد هلال، وسيف الأنصاري وأحمد عبدالله، ومبارك، عبدالله، ومحمود فايز، وطارق شاهين، وإبراهيم القرص، ووليد خالد، وحمد عبدالله، وهلال الضو، و4 لاعبين من شباب الأهلي هم عبدالرحمن خميس، ويوسف بلال، ومرزوق أحمد، وأحمد عيسى، و3 لاعبين من الذيد هم، فهد خالد، وسعيد خلفان، وخالد خليل، ومن الوصل، راشد فرامرز، وبدر الدين حسام بالإضافة إلى راشد سعيد من النصر، ومحمد عفيفي من دبا الحصن.
ويمتلك فريتاس سجلاً تدريبياً مميزاً، كان آخره قيادته لمنتخب كوريا الجنوبية بين عامي 2022 و2024، حيث خاض معه 35 مباراة، من بينها المشاركة في مونديال 2023 ببولندا والسويد، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد في قطر، إلى جانب الظهور في البطولة الآسيوية الأخيرة 2024 بالبحرين.

