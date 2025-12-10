ليفربول يحافظ على استقرار غرفة الملابس رغم خلاف صلاح وسلوت



لندن (د ب أ)

يرى لاعبا فريق دومينيك سوبوسلاي وكورتيس جونز أن من حق محمد صلاح، زميلهما في الفريق، اتخاذ قراراته الخاصة بشأن مستقبله، لكنهما أكدا في الوقت نفسه أن تصريحاته لم تؤثر بالسلب على غرفة الملابس.

وفي حديثهما عقب فوز ليفربول 1 / صفر على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، أشارت ردود فعلهما المتشابهة إلى وجود موقف متفق عليه مسبقاً في محاولة للحد من تداعيات انتقاد النجم الدولي المصري للهولندي آرني سلوت، مدرب الفريق، ومعاملة النادي له.

ومع ذلك، وبالنظر إلى الأداء المتميز والمتماسك الذي قدمه ليفربول أمام إنتر، الذي لم يخسر في 18 مباراة أوروبية على أرضه، يبدو أن الفريق الأحمر يبذل قصارى جهده لتجاوز الخلاف. واتخذ سوبوسلاي، الذي يعتبر على الأرجح أقرب اللاعبين إلى صلاح، موقفاً حذراً عند سؤاله عن الوضع، حيث قال قائد المنتخب المجري، الذي استفاد من غياب صلاح عن الملاعب بتوليه مهمة تسجيل ركلة الجزاء، التي أحرز منها ليفربول هدف الفوز في الدقيقة 88 على ملعب (جوتسيبي مياتزا): «أنا قريب منه للغاية. الأمر يخصه وحده فيما يتعلق بحياته ومسيرته الكروية».

وأضاف لاعب وسط ليفربول في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لا علاقة للاعبين بهذا الأمر، لذا لا تعليق لدي».

وصرح صلاح مساء السبت الماضي بأنه «تم التضحية به» بسبب سلسلة النتائج السيئة للفريق خلال الأشهر الأخيرة، وهي فترة لم يسجل خلالها سوى هدفين، وأثار الكثير من الشكوك بشأن مستقبله مع الفريق، الذي يستضيف برايتون الأسبوع المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل سفره يوم الاثنين القادم للمشاركة مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء صلاح ضمن صفوف ليفربول، أجاب سوبوسلاي: «ليس هذا قرارنا باعتبارنا لاعبين. أنا أحبه كإنسان، وكصديق. كلاعب، قدم الكثير لهذا النادي. سيعود القرار إلى النادي وإليه شخصياً».

من جانبه، نفى جونز، الذي تألق على الجانب الأيسر أمام إنتر، أن تكون تصريحات صلاح، أثرت على غرفة ملابس ليفربول، لكنه قال: إن الفوز، الذي جعل الفريق يتجنب الخسارة في مبارياته الأربع الأخيرة، منح اللاعبين دفعة معنوية مطلوبة بشدة، عقب التعادل المخيب 3 / 3 مع ليدز يونايتد بالدوري المحلي، والذي أعقبه إعلان قائد منتخب (الفراعنة) عن إحباطه.

أشار اللاعب الإنجليزي: «مو رجل مستقل. لا يمكنني التحدث نيابة عن شخص آخر وعن شؤونه الخاصة. الجميع يعلم مدى أسطورة مو».

وكان البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق، أكد دعمه الكامل لسلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وردد جونز نفس التصريحات عندما سئل عما إذا كان الفريق يدعم المدرب الهولندي. وقال جونز: «دائماً ما ندعمه. في النهاية، هو بشر. إذا خسرنا في المباريات، سيتأثر، وسيؤثر ذلك علينا جميعاً، كما يؤثر على المشجعين. إنه رجل إيجابي، ودائماً ما يجري تغييرات. لقد اختلف أسلوب اللعب نسبياً». واختتم كورتيس جونز تصريحاته قائلاً: «إنه لا يزال متعطشاً للفوز، تماماً كما هو الحال معنا. هو معنا ونحن معه».