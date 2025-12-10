«ألعاب القوى» يعلن الأندية الفائزة بدرع التفوق العام



دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى الأندية الفائزة بدرع التفوق العام للموسم الرياضي 2024 - 2025، كما استعرض إنجازاته المحققة، وكرم أبطاله من المواهب المميزة تقديرا للنتائج المشرفة في البطولات الخارجية.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي أمس في دبي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري للاتحاد، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من القيادات الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة.

وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة درع التفوق العام لفئات السيدات، ونادي أبوظبي لألعاب القوى، وشركة النصر للألعاب الرياضية، درع التفوق العام لفئات الرجال بعد تساويهما في النقاط.

وأكد رئيس الاتحاد أن الموسم الماضي شهد تطوراً كبيراً في مستويات الأداء الفني، ما أثمر نتائج مميزة في مختلف البطولات الخارجية، مثنياً على الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من القيادة الرشيدة، واهتمام ومتابعة معالي الفريق ضاحي خلفان تمي