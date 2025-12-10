الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب ينضم إلى مجلس إدارة مؤسسة الدعم الرياضي الألمانية

كلوب ينضم إلى مجلس إدارة مؤسسة الدعم الرياضي الألمانية
10 ديسمبر 2025 20:35

 

 

فرانكفورت (د ب أ)
انضم يورجن كلوب، المدرب السابق لفريقي بوروسيا دورتموند وليفربول، لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الدعم الرياضي الألمانية، التي تدعم الرياضيين المحترفين. وأعلنت المؤسسة اليوم الأربعاء أن كلوب ووزيرة الدولة الألمانية للرياضة، كريستيان شيندرلاين، من بين أربعة أعضاء جدد.
ويترأس مجلس الإدارة، كريستيان سيفرت، الرئيس السابق لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم، ويضم المجلس 15 عضواً.
واستقال كلوب من قيادة ليفربول في 2023، ويعمل حالياً رئيساً لقسم كرة القدم العالمية في ريد بول منذ يناير2024 قال كلوب «أتشرف كثيراً بهذه المسؤولية، والمساهمة في رسم مستقبل الرياضة الألمانية، فإذا أخبرني أحد قبل سنوات عندما كنت لاعباً شاباً، أنني سأصل لهذه المكانة، لما صدقته».
وقال سيفرت أن قائمة الأعضاء الجدد، تضم أيضاً عضو مجلس إدارة البريد الألماني نيكولا هاجلايتنر، ومتزلج السرعة هندريك دومبيك.

