الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجوم العالم للملاكمة يعلنون الجاهزية لـ«ليلة الأبطال»

نجوم العالم للملاكمة يعلنون الجاهزية لـ«ليلة الأبطال»
10 ديسمبر 2025 21:15


دبي (الاتحاد)
أعلن أبرز نجوم الملاكمة المحترفين في العالم جاهزيتهم لخوض نزالات «ليلة الأبطال»، الحدث العالمي «IBA Pro 13»، الذي يقام يوم بعد غد الجمعة، ضمن الفعاليات المرافقة لبطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال «الإمارات 2025»، التي تتواصل فعالياتها على استاد سوق دبي الحرة للتنس بدبي، بتنظيم الاتحاد الدولي للملاكمة، وبجوائز مالية غير مسبوقة تبلغ 8 ملايين دولار.
وأجمع الملاكمون على الإشادة بالأجواء المثالية في دبي، ووعدوا بتقديم ليلة تبقى عالقة في الذاكرة، خلال مؤتمر صحفي موسع، شارك فيها أيضاً عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بحضور وسائل إعلامية محلية وعالمية.
وستكون المواجهة الأبرز بين البلغاري كوبرتا بوليف والروسي مراد جاسييف، على اللقب العالمي على الوزن الثقيل لرابطة الملاكمة العالمية WBA، كما يلتقي الطاجيكي باكودور أوسمونوف مع البريطاني ماكسي هيوز، في نزال على لقب الوزن الخفيف، ويتواجه الأوزبكي شاخوبيدين زويروف مع الفنزويي يوئيل فينول، في نزال إعادة على لقب وزن الديك، ويلتقي الروسي خاريتون أجربا مع الأرجنتيني نيري مونيوز، في نزال إعادة في وزن الخفيف السوبر، ويتواجه الروسي فاديم موساييف مع الجنوب أفريقي تولاني مبينجي في نزال بارز في وزن الوسط.
وأكد عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، أن اختيار إقامة هذه النزالات في دبي، تأتي لما توفره من إمكانيات استثنائية لاحتضان أقوى المنافسات العالمية في رياضة الملاكمة، حيث تتواصل حالياً منافسات بطولة العالم للملاكمة للنخبة الرجال، وذلك ضمن مهرجان رياضي شامل للملاكمة يشهد أيضاً احتضان دبي اجتماعات الجمعية العمومية «الكونجرس»، كما سيتم إقامة النزالات النهائية لبطولة العالم يوم السبت المقبل.
وشدد كريمليف، على أن اختيار الأسماء المشاركة في هذه النزالات، جاءت لما يمتلكه هؤلاء الملاكمين العالميين من خبرات وقدرات تجعلهم قادرين على تقديم ليلة تبقى عالقة في ذاكرة الجماهير في دبي.

أخبار ذات صلة
1500 لاعب ولاعبة يدشنون غداً «الأحلام الآسيوية» في «الألعاب البارالمبية»
11 بطولة أولمبية ومجتمعية في دورة ند الشبا الرياضية
الملاكمة
اتحاد الملاكمة
مجلس دبي الرياضي
بطولة العالم للملاكمة العربية
الاتحاد الدولي للملاكمة
آخر الأخبار
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
الرياضة
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
اليوم 14:36
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
الرياضة
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
اليوم 14:34
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
الرياضة
«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول
اليوم 14:30
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
الرياضة
لينجارد يودّع سيول بهدف التعادل مع ملبورن
اليوم 14:19
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
الرياضة
سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©