الرياضة

201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي

201 خيلاً في «مهرجان الشارقة كلباء» السابع للجواد العربي
10 ديسمبر 2025 22:41

 
الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بعد غدٍ الجمعة «مهرجان الشارقة كلباء السابع للجواد العربي» على شاطئ كورنيش المدينة، الذي يعد بداية فعاليات مهرجان الشارقة كلباء السابع للفروسية.
ويشارك في المهرجان 201 جواد عربي أصيل من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، وهو مخصص للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، ومعتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، ويقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والعديد من الدوائر والمؤسسات والمرابط.
وأكد سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، أن مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي يسعى لإبراز الجماليات الأصيلة للخيول العربية من خلال التعاون الكبير من الشركاء والرعاة الذين كان لهم دور أساسي في نجاح الحدث، ويشكل موقع المهرجان على شاطئ كورنيش كلباء تجربة تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة، ويعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للرياضة السياحية، خاصة أن المهرجان يشهد مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للجمهور الزائر.

