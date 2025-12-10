الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«التقاط الأوتاد» يحصد ذهبيتين في تصفيات مونديال 2026

«التقاط الأوتاد» يحصد ذهبيتين في تصفيات مونديال 2026
10 ديسمبر 2025 23:31


القاهرة (وام)
افتتح منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد مشاركته في تصفيات مونديال 2026، بالعاصمة المصرية القاهرة، بحصد ذهبيتي الفرق والفردي في منافسات الرمح «4، و6 سم»، والفردي «6 سم».
وانطلقت التصفيات في نادي «كيان سيتي» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط منافسة قوية، وشهدت فعاليات الافتتاح فقرات عدة منها استعراض المنتخبات المشاركة، بالإضافة إلى عروض احتفالية.
وتفوق فرسان الإمارات في منافسات الفرق بحصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد مستويات فنية متطورة، بينما حصد الفارس عيسى عبدالمجيد البلوشي ذهبية الفردي.
وتتواصل مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات بمنافسات سلاح السيف في الفرق والزوجي«4 و6 سم»، والفردي «6 سم».
وقال راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، رئيس البعثة إن البداية القوية لها أثرها الإيجابي في نفوس الفرسان لمتابعة الأداء القوي في بقية المنافسات، لتعزيز حظوظ التأهل إلى النهائيات المقررة العام المقبل في الأردن.

