السيتي يزيد الضغط على ريال مدريد وتشابي بالخسارة الثانية

مدريد (رويترز)

زاد الضغط على تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي حقق الفريق تحت قيادته انتصارين فقط في ثماني مباريات في جميع المسابقات على مدار الأسابيع الخمسة الماضية. وأبدى جمهور برنابيو استياءه من ألونسو، وأطلق صيحات الاستهجان طوال المباراة.

وخسر الريال أمام مانشستر سيتي 2-1 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وكان رودريجو قد وضع ريال في المقدمة بتسديدة منخفضة من هجمة مرتدة في الدقيقة 28، وبدا سيتي في خطر في كل مرة تقريبا يتقدم فيها ريال مدريد للأمام خلال أول نصف ساعة.

لكن ريال مدريد دفع ثمن الأخطاء، أولا عندما أفلتت الكرة من حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تصدى لضربة رأس من يوسكو جفارديول، ليحول أورايلي الكرة المرتدة إلى هدف في الدقيقة 35.

وبعد ثماني دقائق، تسبب المدافع أنطونيو روديجر في ركلة جزاء بعد أن أسقط هالاند أرضاً. وسجل المهاجم النرويجي من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يتقدم سيتي إلى المركز الرابع في المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعدما تجرع خسارته الثانية توالياً في كل المسابقات.

وقال رودريجو لمنصة (موفيستار بلس) "لم يكن ذلك كافياً، أنهينا المباراة محبطين للغاية. لقد قدمنا شوطاً أول رائعاً، أردنا أن نبدأ بقوة، وقد سجلنا هدفاً... نحن بحاجة إلى التحسن.

"التفاصيل تحسم هذه المباريات، والكرات الثابتة... ولهذا السبب نشعر بالإحباط لأن هذا حدث رغم أننا تدربنا على ذلك، ولكن على أي حال، علينا أن نمضي قدماً".