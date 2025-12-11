الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السيتي يزيد الضغط على ريال مدريد وتشابي بالخسارة الثانية

السيتي يزيد الضغط على ريال مدريد وتشابي بالخسارة الثانية
11 ديسمبر 2025 08:47

مدريد (رويترز)
زاد الضغط على تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي حقق الفريق تحت قيادته انتصارين فقط في ثماني مباريات في جميع المسابقات على مدار الأسابيع الخمسة الماضية. وأبدى جمهور برنابيو استياءه من ألونسو، وأطلق صيحات الاستهجان طوال المباراة.
وخسر الريال أمام مانشستر سيتي 2-1 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
وكان رودريجو قد وضع ريال في المقدمة بتسديدة منخفضة من هجمة مرتدة في الدقيقة 28، وبدا سيتي في خطر في كل مرة تقريبا يتقدم فيها ريال مدريد للأمام خلال أول نصف ساعة.
لكن ريال مدريد دفع ثمن الأخطاء، أولا عندما أفلتت الكرة من حارس المرمى تيبو كورتوا الذي تصدى لضربة رأس من يوسكو جفارديول، ليحول أورايلي الكرة المرتدة إلى هدف في الدقيقة 35.
وبعد ثماني دقائق، تسبب المدافع أنطونيو روديجر في ركلة جزاء بعد أن أسقط هالاند أرضاً. وسجل المهاجم النرويجي من علامة الجزاء.
وبهذه النتيجة يتقدم سيتي إلى المركز الرابع في المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة، بعدما تجرع خسارته الثانية توالياً في كل المسابقات.
وقال رودريجو لمنصة (موفيستار بلس) "لم يكن ذلك كافياً، أنهينا المباراة محبطين للغاية. لقد قدمنا شوطاً أول رائعاً، أردنا أن نبدأ بقوة، وقد سجلنا هدفاً... نحن بحاجة إلى التحسن.
"التفاصيل تحسم هذه المباريات، والكرات الثابتة... ولهذا السبب نشعر بالإحباط لأن هذا حدث رغم أننا تدربنا على ذلك، ولكن على أي حال، علينا أن نمضي قدماً".

أخبار ذات صلة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
سيميوني يدين بالفضل للاعبيه في البقاء 14 عاماً مدرباً لأتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
تشابي ألونسو
آخر الأخبار
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©