الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

خورفكان يختتم ودياته بلقاء دبا قبل استئناف الدوري

خورفكان يختتم ودياته بلقاء دبا قبل استئناف الدوري
11 ديسمبر 2025 08:50

فيصل النقبي (خورفكان)
يختتم فريق خورفكان لكرة القدم تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية بإقامة مواجهته الودية الأخيرة أمام فريق دبا، يوم السبت المقبل، في إطار آخر محطات الإعداد قبل استئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج فني شامل وضعه مدرب الفريق حسن العبدولي، بهدف الوقوف على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق، وتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، إلى جانب تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الودية الماضية.
وكان خورفكان قد خسر تجربته الودية أمام فريق القادسية السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة كشفت للجهاز الفني عدداً من الملاحظات الفنية، التي يسعى المدرب لمعالجتها قبل العودة الرسمية للمنافسات.
ويتطلع الجهاز الفني من خلال مواجهة دبا إلى الوصول لأفضل جاهزية ممكنة، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، على أمل تقديم صورة مغايرة في قادم الجولات وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور مستوى الفريق.

