الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الانتصارات الودية تجهز البطائح لمواجهة النصر في «دوري المحترفين»

الانتصارات الودية تجهز البطائح لمواجهة النصر في «دوري المحترفين»
11 ديسمبر 2025 09:05

علي معالي (أبوظبي)
أنهى فريق البطائح استعداداته القوية لعودة منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز في مباراتين وديتين، الأولى على عجمان 2-1، والثانية على الفيحاء السعودي 1-0، حيث تأتي المباراتان الوديتان قبل لقاء البطائح مع النصر في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر لها 21 ديسمبر الجاري على استاد خالد بن محمد بالشارقة.
وسعى فرهاد مجيدي خلال هاتين المباراتين إلى تجربة كل عناصره، في كافة المراكز بما يمنحه المرونة في استخدام لاعبيه خلال الفترة المقبلة المهمة من مسيرة الفريق.
وعبر حمدان الشامسي مدير الكرة بنادي البطائح، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل التطور الكبير الذي حدث خلال فترة التوقف، من رفع معدلات اللياقة البدنية والنواحي الفنية الخاصة باللاعبين قائلاً:" تواجدت جميع عناصر الفريق من لاعبين أجانب ومحليين خلال هذه الفترة، مما جعل المدرب يستخدم كل الأوراق من أجل الاستقرار والتطور في الأداء، وظهر الانسجام بين الفريق في المباراتين، حيث حقق المدرب ما يريده منهما سواء باشراك عدد كبير من لاعبيه، وكذلك لتطبيق بعض الأفكار التي تدربنا عليها خلال هذه الفترة".
وأضاف:" مواجهة النصر لن تكون سهلة، ولكننا في نفس الوقت نبحث عن كيفية الخروج من الوضع الحالي والابتعاد عن منطقة الخطر بعد توقف رصيدنا عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، على الرغم من المستويات الجيدة التي قدمناها، ولكن الأداء وحده لا يكفي حالياً، وبالتالي على الفريق أن يحقق النتائج الإيجابية التي تضمن الابتعاد عن الترتيب المتأخر في جدول الدوري".

أخبار ذات صلة
انتصارات رائعة للإمارات في مونديال الريشة الطائرة
بلدية عجمان تُعلن جاهزيتها الكاملة لموسم الأمطار
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
النصر
آخر الأخبار
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©