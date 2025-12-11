الانتصارات الودية تجهز البطائح لمواجهة النصر في «دوري المحترفين»

علي معالي (أبوظبي)

أنهى فريق البطائح استعداداته القوية لعودة منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بالفوز في مباراتين وديتين، الأولى على عجمان 2-1، والثانية على الفيحاء السعودي 1-0، حيث تأتي المباراتان الوديتان قبل لقاء البطائح مع النصر في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر لها 21 ديسمبر الجاري على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

وسعى فرهاد مجيدي خلال هاتين المباراتين إلى تجربة كل عناصره، في كافة المراكز بما يمنحه المرونة في استخدام لاعبيه خلال الفترة المقبلة المهمة من مسيرة الفريق.

وعبر حمدان الشامسي مدير الكرة بنادي البطائح، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل التطور الكبير الذي حدث خلال فترة التوقف، من رفع معدلات اللياقة البدنية والنواحي الفنية الخاصة باللاعبين قائلاً:" تواجدت جميع عناصر الفريق من لاعبين أجانب ومحليين خلال هذه الفترة، مما جعل المدرب يستخدم كل الأوراق من أجل الاستقرار والتطور في الأداء، وظهر الانسجام بين الفريق في المباراتين، حيث حقق المدرب ما يريده منهما سواء باشراك عدد كبير من لاعبيه، وكذلك لتطبيق بعض الأفكار التي تدربنا عليها خلال هذه الفترة".

وأضاف:" مواجهة النصر لن تكون سهلة، ولكننا في نفس الوقت نبحث عن كيفية الخروج من الوضع الحالي والابتعاد عن منطقة الخطر بعد توقف رصيدنا عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، على الرغم من المستويات الجيدة التي قدمناها، ولكن الأداء وحده لا يكفي حالياً، وبالتالي على الفريق أن يحقق النتائج الإيجابية التي تضمن الابتعاد عن الترتيب المتأخر في جدول الدوري".