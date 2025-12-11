الدوري الإيطالي.. صدارة ميلان في اختبار ساسولو



روما (د ب أ)

يسعى فريق ميلان إلى المحافظة على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حينما يستضيف فريق ساسولو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن ملاحقه نابولي صاحب المركز الثاني.

وقدم ميلان أداءً رائعاً، ربما يكون الأفضل له هذا الموسم، في الجولة الماضية أمام تورينو، حيث كان متأخراً بهدفين، ليسجل ثلاثة أهداف، ويفوز بالنقاط الثلاث، والبقاء في مقدمة الترتيب.

ورغم أن الترشيحات لم تضع ميلان في موقف جيد للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، أثبت فريق المدرب ماسيمليانو أليجري قدرتهم على مخالفة التوقعات، حيث حقق الفريق الفوز على المنافسين المباشرين نابولي، وإنتر ميلان وروما، كما حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات له بالدوري، لكنه خرج من بطولة كأس إيطاليا من دور الستة عشر على يد لاتسيو.

ويرغب ميلان في الفوز بالمباراة، والحفاظ على صدارة الترتيب، قبل التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لمواجهة نابولي في قبل نهائي كأس السوبر الإيطالي، والذي يشارك به أيضاً فريقا إنتر وبولونيا في مباراة قبل النهائي الأخرى.

على الجانب الآخر، يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ويرغب في تحقيق ولو نقطة، تقربه من المراكز الأولى في الترتيب. وفي مباراة أخرى تقام يوم الأحد أيضاً، يحل نابولي ضيفاً على أودينيزي.

ويحتل نابولي المركز الثاني في الدوري، وحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات على منافسين آخرين مثل أتالانتا وروما، ويوفنتوس، لكنه على الجانب الآخر يعاني على المستوى القاري.

وخسر نابولي أمام بنفيكا البرتغالي أمس الأربعاء، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثالث والعشرين، وهو على بعد نقطة واحدة فقط من توديع البطولة، إذا أنهى مرحلة الدوري في مركز أقل من المركز الرابع والعشرين، لكن نابولي على المستوى المحلي يقدم أداءً جيداً مؤخراً، ولا يزال محافظاً على آماله في المنافسة على اللقب والدفاع عنه وهو يبتعد بفارق الأهداف فقط خلف ميلان.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أودينيزي المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، وهو يمر بمرحلة سلبية بعد تحقيقه فوزين فقط في آخر مباريات له بالبطولة.

وفي مواجهة تقام يوم الأحد، يحل إنتر ميلان ضيفاً على جنوه. ومثل نابولي، عانى إنتر من الخسارة في دوري أبطال أوروبا في الجولة الماضية، حيث تعرض للهزيمة على أرضه بهدف أمام ليفربول الإنجليزي، ولكن إنتر ميلان على المستوى المحلي لا يزال متواجداً في المنافسة على اللقب، ويتطلع للفوز على جنوه وانتظار تعثر ميلان أو نابولي، أو كليهما للضغط أكثر في سباق اللقب.

وسوف يخوض إنتر ميلان مواجهة جنوه قبل السفر إلى الرياض، حيث سيواجه فريق بولونيا في قبل نهائي كأس السوبر يوم 19 من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من مواجهة نابولي وميلان في قبل النهائي الأخر.

وعلى الجانب الآخر، حقق جنوه الفوز على أودينيزي في الجولة الماضية، ولديه سلسلة رائعة بخمس مباريات من دون هزيمة في المسابقة، حيث فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

من جانبه، يهدف روما إلى تجاوز هزيمته في آخر مباراتين، حينما يواجه فريق كومو الجريح، يوم الاثنين.

وتعرض كلا الفريقين للهزيمة في الجولة الماضية من المسابقة، حيث خسر روما أمام كالياري بهدف، وتعرض كومو لهزيمة كبيرة أمام إنتر ميلان برباعية نظيفة.

ويحتل روما المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، وهو يبتعد بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ميلان، فيما يحتل كومو المركز السادس برصيد 24 نقطة.

وبعد فوزه في دوري أبطال أوروبا على فريق بافوس القبرصي، يحل يوفنتوس ضيفاً على بولونيا يوم الأحد في مباراة بين فريقين يبتعدان بفارق مركزين عن بعضهما.

ويحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وهو يبتعد عن يوفنتوس السادس بفارق نقطتين فقط، ما سيجعل المباراة أكثر إثارة.