أبرز الأخبار
الرياضة

روجليتش يرفض طواف فرنسا للتركيز على اللقب الخامس في إسبانيا

روجليتش يرفض طواف فرنسا للتركيز على اللقب الخامس في إسبانيا
11 ديسمبر 2025 12:32

لندن (رويترز)
قال السلوفيني بريموش روجليتش: «إنه يتحلى بالواقعية بشأن فرصه في الفوز بسباق فرنسا للدراجات، مؤكداً أنه لن يشارك في أكبر سباق في هذه الرياضة العام المقبل، وسيركز بدلاً من ذلك على الفوز بلقب سباق إسبانيا للمرة الخامسة».
وكان روجليتش، سائق فريق رد بول-بورا-هانزجروهي، قد أحرز لقبه الرابع في سباق إسبانيا عام 2024، ليتساوى مع الإسباني روبرتو إيراس، لكن روجليتش (36 عاماً) لم يحقق النجاح نفسه في سباق فرنسا، إذ كان أقرب إنجاز له في 2020 عندما حل وصيفاً خلف مواطنه تادي بوجاتشر.
واحتل روجليتش المركز الثامن في الترتيب العام هذا العام، بفارق كبير عن بوجاتشر الذي توج بلقبه الرابع في سباق فرنسا في يوليو.
وأمس الأربعاء، أعلن فريق رد بول-بورا-هانزجروهي أن البلجيكي ريمكو إيفانبول، والألماني فلوريان ليبوفيتش سيقودان الفريق في سباق فرنسا.
وعن هذا القرار، قال روجليتش للصحفيين «إذا كان بوسعي اختيار سباق واحد للفوز به، فسيكون سباق فرنسا للدراجات. أعني أن الأمر ليس سراً، لكن كما قلت، الواقع مختلف. كان المستوى الذي أنهيت به الموسم مختلفاً، والنقطة الأولى التي يجب أن أفكر فيها هي كيفية إيجاد الطريقة التي تمكنني من المنافسة على تحقيق الانتصارات، وتركيز طاقتي، وكل شيء على ذلك فقط، أما البقية فستتبعها.
«إذا سألتني مباشرة، بالنسبة للنتائج، إذا كان الخيار بين المركز الثاني في الترتيب العام لسباق فرنسا، أو الفوز بسباق إسبانيا، فسأختار الفوز بسباق إسبانيا، الأمر بسيط».
كما فاز روجليتش، بطل سباق ضد الساعة في أولمبياد طوكيو 2020، بسباق إيطاليا عام 2023.

طواف فرنسا
بريموز روجليتش
تادي بوجاتشار
