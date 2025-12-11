الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نهائي دوري الإمارات للصيد بالصقور ينطلق غداً

نهائي دوري الإمارات للصيد بالصقور ينطلق غداً
11 ديسمبر 2025 12:58

دبي (وام)
تنطلق غداً «الجمعة» على ميدان لهباب في دبي، الجولة الختامية لمسابقة دوري الإمارات للصيد بالصقور.
وأُقيمت الجولة التمهيدية يومي 3 و4 ديسمبر الجاري على ميدان الفلاح في أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً تم توزيعهم إلى مجموعتين، حيث ضمّت كل مجموعة 8 فرق، تنافست في أربع فئات رئيسية هي جير تبع، وجير شاهين، وقرموشة جير، وجير بيور.
وبعد منافسات قوية، تأهلت 10 فرق إلى الجولة النهائية، حيث تتنافس في 4 أشواط، ويشارك كل فريق بصقر واحد في كل شوط، فيما رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيّمة للفرق الفائزة.
ويُقام الدوري هذا العام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كما يُقام بنظامه الجديد الذي اختصر الوقت والجهد وقلّل من إرهاق الصقارين وصقورهم.
وأكد سلطان المحمود، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن إقامة دوري الإمارات للصيد بالصقور سنوياً تأتي من منطلق الحرص على صون رياضة الصقارة باعتبارها موروثاً إماراتياً أصيلاً، ودعم المبادرات التي تعزّز استدامة التراث الوطني وتطويره، مشيراً إلى أن النادي يعمل جاهداً لتذليل العقبات أمام المشاركين.

أخبار ذات صلة
فعاليات رياضية وتراثية في افتتاح مهرجان الياسات
فريق دبي بطلاً لدوري الإمارات للصيد بالصقور
دوري الإمارات للصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
الرياضة
جمال السلامي: الأردن يكتب سطراً جديداً
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©