هالاند يشيد بالفوز الثمين في المباراة «الفوضوية»

مدريد(د ب أ)

أشاد إيرلينج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بانتصار ناديه الثمين على مضيفه ريال مدريد الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واصفاً إياه بأنه «فوز مهم للغاية».

وقلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ريال مدريد وهزمه بنتيجة 2/ 1، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية، على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

ولم يحافظ الريال، البطل التاريخي لدوري الأبطال برصيد 15 لقباً، على تقدمه بهدف للاعبه البرازيلي رودريجو في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعدما رد الفريق الإنجليزي بثنائية لنيكو أورايلي، وإرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقتين 35 و43 على الترتيب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر لدور الـ16 ويعوض خسارته في الجولة الماضية أمام باير ليفركوزن الألماني، وتجمد رصيد الريال عند 12 نقطة في المركز السابع.

وقال هالاند في تصريحات عقب المباراة، نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «هذا الفوز مهم للغاية. من الصعب أن تأتي إلى هنا، إنه مكان صعب للمجيء». وأضاف النجم النرويجي: «كان بإمكاننا إضافة هدف آخر، لكن المباراة كانت فوضوية بعض الشيء. إنه مكان جميل للعب، انظر إلى هذا المكان، إنه لا يصدق، هذه هي المباريات التي نريد أن نلعبها، في هذا النظام نحصل على عدد أكبر من المباريات، وهذا أمر جيد، وأنا أحبه. في النهاية نحن سعداء جداً».

وأوضح هالاند: «كان يمكن أن يبدو كل شيء مختلفاً تماماً اليوم لو لم نربح لأننا خسرنا أمام ليفركوزن في الجولة الماضية».

وأحرز هالاند 6 أهداف هذا الموسم بدوري الأبطال، ليحتل المركز الثاني بقائمة الهدافين بفارق 3 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي (المتصدر) الذي غاب عن الريال في المباراة بداعي الإصابة.

وشدد هالاند: «يتبقى لنا مباراتان في دوري الأبطال، وعلينا إنهاؤهما بقوة، وسنكون ضمن أول ثمانية فرق لنمر مباشرة إلى الأدوار الإقصائية في البطولة».

وكان هالاند في قلب كل الأحداث بالنسبة لسيتي، وخاض مواجهة مثيرة مع الألماني أنطونيو روديجير، مدافع الريال، طوال اللقاء، حيث اعترف بأنها كانت تحدياً استمتع به، قائلاً: «أنت تريد اللعب ضد أفضل اللاعبين».

وأكد: «رأيتم بعد دقيقة واحدة فقط، أسينسيو كان يدفعني ويحاول الدخول معي في اشتباك، هذا شيء أحبه شخصياً، إنه أمر لا يزعجني. كانت لدينا معارك رائعة مع روديجير، واليوم أراد أكثر من اللازم، لقد جذبني، لذا بالنسبة لي ركلة الجزاء كانت واضحة».

وجاء هذا الفوز بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، لكن بالنسبة لهالاند، فإن التركيز بالكامل على الأداء وتحسين الفريق، مشدداً: «لا أحب الحديث كثيراً عن هذا، لأننا يجب أن نركز على أنفسنا، وهذا ما برع فيه سيتي خلال آخر 10 سنوات».

وأشار في ختام حديثه: «مجرد التركيز على الفوز في مباراتنا القادمة، مواجهة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل تبدو صعبة للغاية، ينبغي علينا أن نأخذها مباراة بمباراة».

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى الفريق السماوي لمواصلة مطاردة أرسنال في سباق المنافسة المبكر بينهما على قمة ترتيب المسابقة العريقة.

ويحتل فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا المركز الثاني حالياً برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، بفارق نقطتين خلف أرسنال الذي يتربع على القمة الآن.