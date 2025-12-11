شاخنوزا تشيد بدور الإمارات في تمكين أصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

أكدت شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا، نجلة الرئيس الأوزبكي، أن الإمارات نموذج ملهم في تمكين أصحاب الهمم، مشيدة بدعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي لهذه الفئة، من أجل تحقيق طموحاتها على جميع المستويات.

وقالت: إن اهتمام ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بالشباب من أجل صناعة جيل جديد في القارة الآسيوية، وتهيئة عوامل النجاح له، وفق استراتيجية واضحة المعالم، وإطلاق المبادرات الرياضية والإنسانية الكبيرة، سيكون له المرود الإيجابي على اللاعبين في المستقبل.

جاء ذلك، خلال حضورها جانباً من مسابقة رفعات القوة، والفعاليات المجتمعية والتراثية للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب دبي 2025 بنادي دبي لأصحاب الهمم، حيث شاركت في تتويج أبطال رفعات القوة.

وأثنى ماجد العصيمي على جهود أوزبكستان، ومبادراتها من أجل تطوير الحركة البارالمبية، ودعم «أصحاب الهمم»، لتحقيق طموحاتهم على الصعد كافة، وفق النهج المرسوم من اللجنة البارالمبية الأوزبكية.

وأكد العصيمي دور الرياضة في حياة أصحاب الهمم، من خلال دمجهم في المجتمع على مختلف المستويات.

من جانبه، أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة للألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، أن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتوجيهاتها بتوفير الحياة الكريمة متساوية الفرص لهم في المجالات كافة وراء النجاحات التي ظلت تتحقق، معرباً عن سعادته بزيارة شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا للألعاب، ومشاركتها في تتويج الأبطال، مشيراً إلى أن جيل الشباب على الطريق الصحيح، وفق النهج المرسوم من اللجان القارية.

من ناحية أخرى، كانت الإثارة العنوان البارز لضربة بداية في «آسيوية الشباب»، خصوصاً من جانب المنتخب السعودي الذي حقق 8 ميداليات، بواقع ذهبية، و5 فضيات، وبرونزيتين في مسابقتي السباحة، ورفعات القوة.