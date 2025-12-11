«فرينش دود» يواجه تحدي الأبطال في كرنفال سباقات دبي للخيول



عصام السيد (دبي)

ينظم نادي دبي لسباق الخيل جولة جديدة من كرنفال سباقات دبي للخيول، الذي يتألف من تسعة أشواط، في مضمار ميدان يوم غد الجمعة، وتبلغ إجمالي الجوائز المالية 1.9 مليون درهم برعاية نخيل.

ويُعدّ سباق ماجاني ستيكس من الفئة الثانية البالغ جائزته 300 ألف درهم للخيول العربية الأصيلة الشوط الرئيس في الأمسية.

ومن اللافت للنظر عودة الحصان «آر بي فرينش دود»، الفائز عام 2020، لمحاولة الفوز بهذا السباق مجدداً، وقد عاد الحصان البالغ من العمر تسع سنوات، إلى تدريبات هلال وطحنون العلوي، إلى مستواه الممتاز هذا الموسم، حيث حقق فوزاً في العين في مشاركته الأخيرة.

وتشمل انتصاراته السبعة في مسيرته فوزه بالجولة الثانية من تحدي آل مكتوم من الفئة الأولى في ميدان عام 2021، مما يجعله منافساً قوياً لمنافسيه الأحد عشر، أبرزهم الجواد «لهب» الفائز في جميع مشاركاته الثلاث، وكان آخرها سباق «العين مايل» من الفئة الثالثة عام 2024.

ويواجه «فرينش دود» تحدي الأبطال أبرزها الجواد «أنليشد» لإسطبلات الريف الفائز بالجولة الثانية من سباق «تحدي آل مكتوم» من الفئة الأولى الموسم الماضي بقيادة الفارس ريتشارد مولن، الذي سيستمر في قيادته.

والسباق الأبرز بين سباقات الخيول المهجنة الأصيلة الثمانية هو سباق دبي آيلاندز هانديكاب لمسافة 1200 متر، وهو في الشوط السادس البالغ جائزته 300 ألف درهم، وأبرز الخيول المتحدية «آرمي إيثوس»، الذي يخوض أول سباق له في دبي بعد فوزه مرتين في المملكة المتحدة ومرة ​​في البحرين.

وأبرز خيول فريق ديفا للسباقات حصان جديد في دبي، وهو «دابر فالي»، البالغ من العمر أربع سنوات، والذي حقق ثلاثة انتصارات مع الفريق في المملكة المتحدة هذا الموسم.، وهو بإشراف المدرب بوبات سيمار.

ومن بين المنافسين البارزين، الحصان «ما يطال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يدربه مايكل كوستا، والذي يخوض أول سباق له في فئة التكافؤ، وفاز هذا الحصان البالغ من العمر أربع سنوات في أول سباقين له في ميدان، قبل أن يخوض سباقات من الفئة الثالثة في آخر مشاركتين له.

ويشارك كوستا، الذي حقق ثمانية انتصارات هذا الموسم، بالحصان «منشود» غير المهزوم، في سباق «نايا ريزيدنسز هانديكاب» لمسافة 1200 متر على العشب، في الشوط السابع، وينافسه «فيسباسيان»، الفائز على هذا المضمار تحت إشراف المدربين سيمون وإد كريستفورد، بقيادة الفارس داني تودوب.

وحقق «ديفون آيلاند» لجودلفين فوزاً ساحقاً بفارق خمسة أطوال في أول ظهور له في ميدان قبل ثلاثة أسابيع، ويواجه «براذرلي لوف»، الذي حلّ ثانياً، وثمانية خيول أخرى في سباق كومو ريزيدنسز كونديشنز، وهو سباق مخصّص للخيول بعمر سنتين في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر.

أما بقية الأشواط فهي بالم بيتش تاور في الشوط الثاني، وبالم سنترال في الشوط الثالث، وبالم جبل علي في الشوط الرابع، ونخيل في الشوط الخامس، وبالم جميرا في الشوط التاسع.