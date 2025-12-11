سالمون يصنع التاريخ مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا

بروج (أ ب)

كان مارلي سالمون، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الصاعد، على موعد مع التاريخ في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث أصبح سالمون سادس أصغر لاعب يشارك في دوري الأبطال، وذلك بعد مشاركته كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي فاز بها أرسنال 3/ صفر على مضيفه كلوب بروج البلجيكي، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

ويبلغ سالمون من العمر 16 عاماً و103 أيام، ودخل بديلاً لزميله بن وايت في اللقاء الذي أقيم بملعب (يان برايدل)، فيما تحدث عنه ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، قائلاً: «كنا نعلم أننا سنحتاج إليه في وقت ما».

وأضاف المدرب الإسباني: «إنه صغير للغاية، لا يزال في السادسة عشرة من عمره، ويلعب في دوري أبطال أوروبا».

ورغم ذلك، فإن سالمون ليس أصغر لاعب شارك مع أرسنال في البطولة هذا الموسم، حيث لا يزال الرقم القياسي من نصيب ماكس داومان، الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً و308 أيام، عندما دخل كبديل في الشوط الثاني من لقاء الفريق اللندني ضد سلافيا براغ التشيكي الشهر الماضي.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يعتبر سالمون ثالث لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً أو أقل يشارك مع أرسنال بدوري أبطال أوروبا، بعد داومان ولاعب الوسط السابق جاك ويلشير. وقال أرتيتا: «لهذا السبب نبذل كل هذا الجهد، ويبذل كل فرد في الأكاديمية كل هذا الحماس والعمل. ويجب إعداد هذه المواهب لفترة طويلة. لذا، نشكرهم، لأنهم عندما نحتاج إليهم، يكونون حاضرين وجاهزين لتقديم أفضل ما لديهم».

ويعتبر داومان أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في أعلى بطولة للأندية الأوروبية، منتزعاً هذا الرقم القياسي من يوسوفا موكوكو، الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً و18 يوماً، عندما لعب مع بوروسيا دورتموند الألماني عام 2020.

ويأتي نجم برشلونة الإسباني الواعد، لامين يامال، في المركز الثالث بقائمة أصغر لاعب يشارك في المسابقة القارية، حيث سجل ظهوره الأول في دوري الأبطال وهو في سن 16 عاماً و68 يوماً عام 2023.

ويصف أرسنال سالمون، الذي يرتدي القميص رقم 89، بأنه مدافع موهوب يجيد التمرير، علماً بأن اللاعب انضم أولاً إلى أكاديمية النادي ولعب مع فريق البراعم تحت 11 عاماً.

وخاض سالمون مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا قبل أن يلعب أي مباراة رسمية مع أرسنال في الدوري الإنجليزي أو كأس إنجلترا، وقد لعب مع فريق الشباب بالنادي تحت 21 عاماً في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في سبتمبر الماضي.