برشلونة لتعزيز الصدارة أمام أوساسونا والريال لمصالحة جماهيره

مدريد (د ب أ)

يتطلع فريق برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، حينما يستضيف فريق أوساسونا بعد غد السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

ويخوض برشلونة المباراة وهو متصدر جدول الدوري برصيد 40 نقطة جمعها من 16 مباراة، بعدما حقق 13 انتصاراً مقابل تعادل واحد وهزيمتين، وسجل 47 هدفاً بمعدل يقارب 9. 2 هدف في المباراة، وهو من أعلى المعدلات في الدوري هذا الموسم.

ويملك فريق برشلونة سجلاً قوياً على ملعبه في الدوري هذا الموسم، حيث حقق الفريق الفوز في المباريات الثماني التي خاضها على ملعبه بالدوري حتى الآن، كما أنه خاض 11 مباراة بالدوري ودوري الأبطال حقق في جميعها الفوز، باستثناء الخسارة في مباراة واحدة كانت أمام باريس سان جيرمان.

كما أن تاريخ المواجهات بين الفريقين يمنح أفضلية كبيرة لبرشلونة، حيث حقق برشلونة الفوز في ثماني مباريات من آخر 10 مباريات، فيما فاز أوساسونا في مباراة وتعادلا في واحدة.

ويرغب هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن يحقق فريقه الفوز بهذه المباراة من أجل مواصلة الانتصارات واستمرار حالة الزخم التي يعيشها الفريق حالياً من أجل مواصلة الانتصارات.

وفي المقابل، يعلم فريق أوساسونا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق ولكنه يمني النفس بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، لاسيما وأنه يحتل المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ويدخل أوساسونا المباراة منتشياً بفوزه في الجولة الماضية على ليفانتي بهدفين نظيفين، ويسعى إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري والثالث له في كافة المسابقات.

وفي اليوم التالي، يسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره والعودة لطريق الانتصارات عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس.

ورغم احتلال الريال المركز الثاني لكنه يمر بفترة من تذبذب النتائج وعدم ثبات المستوى.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في آخر مباراتين له بكافة المسابقات حيث خسر أمام سلتافيجو في الدوري بهدفين نظيفين ثم خسر أمام مانشستر سيتي 1/ 2 في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ويأمل تشابي ألونسو، المدير الفني للفريق، في أن يعود الفريق لطريق الانتصارات في هذه المباراة من أجل العودة للمنافسة على لقب الدوري، خاصة أن أي خسارة لنقاط أخرى من شأنه أن يعقّد من مهمة في الفريق في المنافسة على اللقب.

ويدخل ديبورتيفو ألافيس هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المهم 1/ صفر على ريال سوسيداد في مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني.

ومنحهم هذا الانتصار دفعة قوية بعد فترة صعبة اكتفوا خلالها بتحقيق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات بالدوري. وتحت قيادة إدواردو كوديت، أظهر ألافيس قدراً كبيراً من الصلابة على ملعبه، حيث حصد أربع انتصارات وتعادلين من أصل ثماني مباريات محلية هذا الموسم.