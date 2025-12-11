كأس الإمارات الدولية للجولف على خط الانطلاق

العين (الاتحاد)

تنطلق صباح الغد «الجمعة» منافسات بطولة كأس الإمارات الدولية للجولف 2025 بنسختها الثانية، على أرض ملعب نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة أكثر من 111 لاعباً من 39 دولة حول العالم، بالإضافة إلى 30 لاعباً ضمن قائمة الانتظار لأهمية ومكانة الحدث الدولي، وسط جاهزية تنظيمية وفنية شاملة ورعاية واسعة من عدد من المؤسسات الداعمة للحدث.

وسيتواجد ضمن هذه الكوكبة من اللاعبين واللاعبات 10 لاعبين ولاعبات يمثلون الدولة، في مواجهة نخبة من أبرز نجوم اللعبة، وستتزين البطولة أيضاً بحضور 80 لاعباً ولاعبة من برنامج «صقور المستقبل»، في خطوة تؤكد التزام الاتحاد بدعم المواهب الواعدة، وترسيخ مسار التطور المستقبلي لرياضة الجولف في الدولة.

وشهد فندق إيلا جراند بمدينة العين أمس، عقد مؤتمر صحفي موسع نظّمته إدارة اتحاد الجولف، بحضور اللواء الركن طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، والعديد من المسؤولين، إلى جانب الوفود المشاركة من مسؤولين ولاعبين ولاعبات، وممثلي الاتحادات الدولية والعربية والقارية، إضافة إلى وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على تفاصيل النسخة الثانية من البطولة، وبرنامج المنافسات، والاستعدادات التنظيمية، والمبادرات الجديدة المرافقة للحدث.

وأكد اتحاد الإمارات للجولف تقديره الكبير للشركاء والرعاة الذين وقفوا خلف متطلبات نجاح الحدث، وفي مقدمتهم، مجلس أبوظبي الرياضي وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركاء التنظيم في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ووزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وقال اللواء الركن طيار (م) عبد الله السيد الهاشمي، خلال المؤتمر الصحفي، إن اتحاد الجولف أكمل كل التجهيزات الفنية والتحكيمية والتنظيمية، مرحّباً بجميع المشاركين في وطنهم الثاني الإمارات، دولة الأمن والأمان والتسامح.

وأضاف: «نسعى عبر هذه البطولة لترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية لرياضة الجولف، وتعزيز فرص مشاركة اللاعبين من مختلف الدول، إلى جانب دعم المواهب الوطنية عبر برامج الصقور في المراحل العمرية الصغيرة».

وأشار الهاشمي إلى أهمية الحفاظ على هوية البطولة باعتبارها منصة وطنية تجمع بين نخبة من لاعبي الجولف العالميين والواعدين، مؤكداً أن استمرار الشراكات والرعايات يسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة أولى للبطولات والمواهب الدولية.