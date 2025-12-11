راشد بن حمدان بن راشد يلتقي أعضاء مجلس شرف النصر



دبي (الاتحاد)

عقد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس الشرف في النادي، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عضو مجلس الشرف، ومعالي مطر الطاير عضو مجلس الشرف ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وأعضاء مجلس الشرف، ومجلس الإدارة، واللجنة التنفيذية لمجلس الشرف، وذلك في إطار حرصه على ترسيخ دور مجلس الشرف في دعم مسيرة النادي، وتعزيز منظومته الرياضية والتنظيمية.

ورحّب الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في مستهل اللقاء بالحضور، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم، واستذكر الدور الكبير للمغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي سخّر دعمه وإمكاناته لترسيخ مكانة نادي النصر، وتعزيز حضوره في المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك تطوير منظومة عمل مؤسسية للنادي، مؤكداً أن هذا النهج يمثل أساساً راسخاً لمواصلة المسيرة لتعزيز مكانة النادي وريادته.

وقال: «النادي ناديكم، وأبواب الأفكار والمبادرات مهما كان حجمها مفتوحة أمام أعضاء مجلس الشرف، للمساهمة في تطوير النادي، وتعزيز مكانته في الوسط الرياضي».

وأكد الشيخ راشد بن حمدان أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود لتعزيز موقع نادي النصر في الساحة الرياضية، والعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على الحوكمة، وترسيخ العمل المؤسسي واستدامة تطوير الأداء الرياضي، بما يحقق طموحات جماهير النادي، ويعزز حضوره التاريخي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض المخطط العام لتطوير أراضي النادي والمشاريع الاستثمارية المستقبلية التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية واستدامة الدعم المقدم للفرق الرياضية وبرامج تطوير المواهب، وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أهمية المشاريع الاستثمارية في توفير مصادر تمويل طويلة الأمد، تسهم في تمكين النادي من تحقيق خططه الطموحة، والارتقاء بمؤشراته الفنية والإدارية.

وأكد معالي مطر الطاير، عضو مجلس الشرف، رئيس اللجنة التنفيذية، أن النادي يمتلك إرثاً مؤسسياً قوياً كان وما زال ركيزة أساسية في مسيرته، وشكّل على مدى سنوات طويلة أساساً قوياً لتطوير الرياضة في دبي.

وقال معاليه: التحديات التنظيمية التي واجهتها الرياضة في دبي خلال العقدين الماضيين، شكّلت دافعاً رئيساً لتطوير منظومة الإدارة الرياضية، مشيراً إلى أن نادي النصر كان من أوائل الأندية التي تبنّت تنظيماً إدارياً متقدماً يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، لأنه يمثل أحد أسرار النجاح والقدرة على المنافسة.

وأضاف الطاير: مجلس الشرف يضم نخبة من القيادات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والرياضية، الأمر الذي يعزز من قدرته على تقديم رؤية متكاملة تدعم جهود التطوير، مؤكداً أن النادي يتمتع بسجل حافل في الأداء المالي والإداري، وهيكل حوكمة راسخ ساهم في تعزيز استدامته وكفاءته التشغيلية.

وشهد اللقاء مجموعة من المداخلات، عبّر خلالها أعضاء مجلس الشرف، عن شكرهم وامتنانهم لرئيس النادي على هذه الثقة الغالية باختيارهم ضمن المجلس، مؤكدين أن هذا التكليف يمثل مصدر فخر واعتزاز كبيرين، وحافزاً مضاعفاً لبذل الجهود لخدمة النصر ورايته وجماهيره، كما أكدوا دعمهم الكامل لمسيرة النادي، واستعدادهم للمساهمة في تعزيز أدائه على مختلف المستويات.