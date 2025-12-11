1000 سباح يدشنون «دولية أبوظبي» للسباحة غداً

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق الغد "الجمعة"، بطولة أبوظبي الدولية للسباحة والتي تستمر لمدة 3 أيام في المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون 100 جنسية وأكثر من 60 نادياً وأكاديمية، في نسخة تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى المنطقة .

وتستقطب البطولة مشاركة واسعة من دول بارزة في عالم السباحة، من بينها: أستراليا، سنغافورة، كازاخستان، أوزبكستان، الكويت، قطر، لبنان، مصر، قيرغيزستان، مدغشقر، إلى جانب العديد من الدول الأخرى، مما يعزز الطابع العالمي للبطولة ويرفع مستوى التنافس والإثارة في مختلف السباقات.

وأكد حميد الهوتي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، أن البطولة تُجسد تطور رياضة السباحة في الدولة، وتعكس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي.

قال:" تغيير اسم البطولة من "سويم فور لايف" إلى "بطولة أبوظبي الدولية"، جاء تتويجاً لنجاحها المميز خلال 3 نسخ متتالية، وتحولها إلى منصة عالمية تستقطب أبرز السباحين والأندية والأكاديميات من مختلف دول العالم، وأن هذا الاهتمام الدولي الكبير بالبطولة يعكس الثقة المتزايدة في مكانتها، ويؤكد نجاح الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس أبوظبي الرياضي في دعم الرياضة الإماراتية، وتهيئة أفضل السباحين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية".

وأكد نادي أبوظبي للرياضات المائية أن النسخة الحالية تقام وفق أعلى المعايير الدولية، مع توفير بيئة مثالية للمنتخبات والفرق المشاركة، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة البطولات الرياضية العالمية.