34 دولة في النسخة الرابعة لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز



علي معالي (أبوظبي)

تنطلق الجمعة منافسات بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، بمشاركة 280 فارساً وفارسة بصحبة 470 خيلاً من 34 دولة، في نسختها الرابعة على التوالي، وتقام البطولة التي ينظمها منتجع الفرسان الدولي، بالشراكة مع اتحاد الفروسية والسباق، والاتحاد الدولي ولونجين، على مدار 3 أيام في منتجع الفرسان الدولي، وتتزامن معها منافسة فئة النجمة الواحدة.

وتجرى المنافسات على ساحتين دوليتين بأعلى المواصفات العالمية، وفق جداول زمنية معتمدة للفعاليات، وتشهد 4 أشواط لفئة الأربع نجوم، و4 أشواط أخرى لفئة النجمة الواحدة بمشاركة مختلف الفئات العمرية.

وتم اعتماد 16 شوطاً لمدة يومين، و7 أشواط حاسمة في اليوم الختامي للمنافسات، و20 حكماً دولياً، بالإضافة إلى شوط لفئة الشباب مؤهل إلى بطولة أولمبياد «آخن الدولية»، بمشاركة 9 فرسان من الإمارات.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي عُقد في منتجع الفرسان الدولي في أبوظبي، بحضور مطر السويدي، الرئيس التنفيذي للمنتجع، وسلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، وهشام الحوسني مدير عام قسم الفروسية.

وأكد مطر السويدي اكتمال الاستعدادات لاحتضان الفعاليات، بمشاركة دولية كبيرة، وفق أفضل الممارسات العالمية، بفضل التجهيزات المتكاملة في المنتجع، بمنشأته الحديثة، ومرافقه المتطورة، وقال سلطان محمد اليحيائي: «رياضة الفروسية تشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات التنافسية، وإنجازات عالمية تؤكد القدرات الكبيرة لفرسان الدولة لحصد المراكز الأولى».

وقال هشام الحوسني: «يشهد الحدث مشاركة 20 حكماً دولياً، من مختلف دول العالم، كما تتضمن البطولة 23 شوطاً متفاوتة الارتفاعات والمستويات، وبلغ عدد الخيول المشاركة 470، فيما بلغ عدد الفرسان 280 فارساً وفارسة من 34 دولة، مما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة، وسمعتها المرموقة في مجتمع الفروسية الدولي».

وأضاف: «تقام الأشواط على ميدانين رئيسيين، الأول فئة 4 نجوم والثاني فئة نجمة واحدة، حيث يضم الأول 4 أشواط بمستويات وارتفاعات مختلفة، والثاني يشمل 4 أشواط أيضاً مخصّصة للمشاركين من مختلف الفئات العمرية، وبذلك يكون مجموع الأشواط في اليومين الأول والثاني 8 أشواط في كل يوم، أما اليوم الثالث والختامي فيتضمن 7 أشواط حاسمة».