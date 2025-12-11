3 رياضات في تحدي قناة دبي المائية



دبي (الاتحاد)

يواصل مجلس دبي الرياضي استقبال طلبات المشاركة في فعالية «تحدي قناة دبي المائية» التي ينظمها المجلس يوم الأحد المقبل بدعم دبي القابضة لإدارة المجمعات، وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وسلطة دبي الملاحية، فيما تتولى شركة سوبر سبورت الجوانب التنظيمية أثناء المنافسات الأولى من نوعها.

يُعد الحدث أول فعالية رياضية تقام في قناة دبي المائية ضمن مبادرات تفعيل المنطقة وتحويلها إلى وجهة رياضية مجتمعية متميزة، وتتضمن الفعالية منافسات في ثلاث رياضات رئيسية وهي: سباق الجري ودواثلون (الجري والدراجات) ورياضة الكاياك والتجديف الواقف، حيث ستقام منافسات زوارق الكاياك والتجديف الواقف فوق مياه القناة المائية، وفي فعالية الدواثلون ستقام منافسات الدراجات الثابتة على جسر التسامح ومنافسات الجري حول قناة دبي المائية، وتم فتح المشاركة في الفعالية لجميع الجنسيات على أن يكون عمر المشاركين 18 عاماً فما فوق.

وتقام المنافسات على مدار 3 ساعات و30 دقيقة حيث تنطلق من الساعة 07:00 صباحاً وتستمر إلى الساعة 10:30 صباحاً، فيما سيحصل المشاركون في الفعالية على ميداليات مشاركة وقميص البطولة، وتم تخصيص جوائز للفائزين بالمركزين للمركز الأول والثاني في فعالية الجري والدواثلون.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومع منظمي الفعاليات لتنظيم فعاليات رياضية متنوعة على مدار العام في مختلف مناطق دبي، حيث تتحول هذه المناطق العديدة والمتنوعة إلى مضامير ومناطق للتنافس الرياضي الرائع، وتعزيز دور الرياضة في المجتمع كأسلوب حياة، وكذلك تعزيز صحة وسعادة ونشاط أفراد المجتمع والعلاقات الاجتماعية بين المشاركين في الفعاليات من أفراد الجاليات التي تعيش في دب ودولة الإمارات والتي تنتمي إلى أكثر من 200 جنسية.