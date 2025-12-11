الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأثقال» يشارك في بطولات غرب آسيا والعرب

«الأثقال» يشارك في بطولات غرب آسيا والعرب
11 ديسمبر 2025 18:00

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد رفع الأثقال، اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في بطولات غرب آسيا والعرب وكأس قطر، لفئات الناشئين والشباب والكبار، والتي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 24 ديسمبر الحالي.
وتضم قائمة المنتخب 13 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.
وقال حمد جمعة العجمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، إن الفعاليات المقررة تُعد الأخيرة في الموسم الحالي، بأكبر مشاركة للمنتخب في بطولات خارجية، بما يتماشى مع استراتيجية بناء قاعدة قوية لمستقبل المنتخبات الوطنية، خصوصاً الفئات السنية.

