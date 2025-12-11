كوزمين: التركيز سلاح «الأبيض» لمواجهة الجزائر في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)

أكد كوزمين أولاريو، المدير الفني لمنتخب الإمارات، صعوبة المواجهة أمام منتخب الجزائر الجمعة على استاد البيت في دور الثمانية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الخميس للحديث عن اللقاء: «نحن متحمسون لخوض المباراة التي ستكون جماهيرية من الدرجة الأولى وهذا ما يحفز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم للخروج بالنتيجة المطلوبة»، مشدداً على أن اللعب أمام حشد جماهيري كبير لا يشكل ضغطاً على لاعبيه بقدر ما سيكون عاملاً إيجابياً.

وأضاف أولاريو أن بلوغ دور الثمانية بكأس العرب خطوة مهمة، مشيراً إلى أن مباراة الغد تعد تحدياً كبيراً في مشوار المنافسة بالبطولة، نظراً لأنهم سيواجهون منتخباً قوياً ومتمرساً وهو حامل اللقب، وهذا ما يرفع درجة الاستعداد البدني والذهني وخوض المباراة بكامل التركيز.

وأوضح في تصريحاته: «يتعين علينا في مثل هذه المباريات المفصلية إيجاد التوازن داخل الملعب على صعيد الدفاع والهجوم، وأن تكون شخصية المنتخب حاضرة في جميع أوقات اللقاء».

وكشف مدرب منتخب الإمارات أن جميع اللاعبين في صفوف فريقه متحفزون لخوض المباراة ويدركون أهمية تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في هذه البطولة، منوهاً بأن التصاعد في أداء المنتخب يعد من الأشياء الإيجابية.

من جانبه، أبدى حمد المقبالي، لاعب المنتخب، ثقته في قدرة جميع اللاعبين على تقديم المستوى الذي يلبي الطموحات والخروج بالنتيجة المنشودة في مباراة الدور ربع النهائي. وأشار إلى أن الجميع في أتم الجاهزية لخوض مرحلة مختلفة في البطولة بعد عبور دور المجموعات، وهذا ما يفرض عليهم رفع درجة الاستعداد وخوض المباراة أمام الجزائر بكامل التركيز من أجل تحقيق الانتصار وتأمين الوصول للدور قبل النهائي. وكان المنتخب الإماراتي حجز مقعده بدور الثمانية بعد حلوله ثانياً في مجموعته الثالثة جامعا 4 نقاط، بعد الخسارة أمام الأردن والتعادل مع مصر، ثم الفوز على الكويت في الجولة الثالثة.