سعيد بن صقر يفتتح كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق

الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان افتتاح بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق على شاطئ خورفكان، والتي تحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة واتحاد الريشة الطائرة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، رئيس لجنة رياضة المرأة عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، والمهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الوطني ثم دخول اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة من 12 دولة بإجمالي 96 لاعباً ولاعبة، وتم عرض فيلم قصير ترويجي عن البطولة، فيما ألقى عبدالملك جاني كلمة رحّب فيها بالوفود المشاركة في الشارقة، وأكد أن إقامة البطولة تعتبر حدثاً عالمياً يمثل تحدياً جديداً للإمارة في تنظيم أكبر البطولات الرياضية العالمية، متقدما بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على رعايته الكريمة للحدث، والشكر لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشاطئ خورفكان على استضافة الحدث والشكر موصول للجهات الداعمة والراعية وتلا ذلك كلمة اين رايت مبديا ثقته في نجاح مميز للبطولة في الشارقة.

كما تضمن الحفل مشهداً تمثيلياً مع أهازيج ورقصات شعبية وتراثية من الأطفال والشباب ليختتم الحفل بأداء القسم للاعبين والحكام بالبطولة باللغتين العربية والإنجليزية.