الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوقرة: مواجهة الإمارات مفصلية وتحتاج إلى تركيز شديد

بوقرة: مواجهة الإمارات مفصلية وتحتاج إلى تركيز شديد
11 ديسمبر 2025 17:36

الدوحة (د ب أ)
كشف مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن جاهزية فريقه وسعيه لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم.
ويلتقي المنتخب الجزائري (حامل اللقب) مع منتخب الإمارات، غداً الجمعة، على ستاد (المدينة التعليمية)، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء، إن المواجهة تعد مفصلية في مرحلة مختلفة بالبطولة، وهو ما يجعلها تتطلب تركيزاً عالياً من اللاعبين ورغبة واضحة لتحقيق الفوز عبر الفاعلية في الملعب، وإظهار الشخصية التنافسية للمنتخب في مباراة تكتسب أهمية بالغة.
وأضاف المدرب الجزائري، أن المنتخب الجزائري أنجز المهمة الأولى بعبور دور المجموعات، وسيدخل مرحلة مختلفة، حيث سارت التحضيرات بصورة مثالية بعد التعافي على الصعيد البدني، وأصبح التركيز منصباً على التعامل الصحيح مع مجريات اللقاء بحثاً عن خطف بطاقة الترشح للدور قبل النهائي.
وأوضح بوقرة أن المباراة في دور الثمانية صعبة وتعد بمثابة نهائي، يدخلها المنتخب الجزائري ساعيا لتقديم أقصى جهد ممكن، لأن مباريات الأدوار الإقصائية تتطلب درجة عالية من التركيز، وقدرات عالية في التحكم بالمجريات. وأشار مدرب منتخب الجزائر إلى أنهم قاموا جيدا بدراسة المنتخب الإماراتي، الذي يضم في صفوفه لاعبين جيدين، موضحاً أن هذا يفرض عليهم اللعب بحذر وتفادي الوقوع في الأخطاء مع أهمية إيجاد الفاعلية الهجومية إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد.
ولفت بوقرة في ختام تصريحاته إلى وجود بعض الغيابات في صفوف المنتخب الجزائري وهو ما يمنح الفرصة للاعبين آخرين من أجل المشاركة في المباراة أمام الإمارات غداً.
يشار إلى أن المنتخب الجزائري بلغ دور الثمانية في البطولة عقب تصدره ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين على البحرين والعراق والتعادل مع السودان.

أخبار ذات صلة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
مجيد بوقرة
كأس العرب
الإمارات
الجزائر
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
اليوم 22:34
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©