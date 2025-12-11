بوقرة: مواجهة الإمارات مفصلية وتحتاج إلى تركيز شديد

الدوحة (د ب أ)

كشف مجيد بوقرة، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن جاهزية فريقه وسعيه لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

ويلتقي المنتخب الجزائري (حامل اللقب) مع منتخب الإمارات، غداً الجمعة، على ستاد (المدينة التعليمية)، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، للحديث عن اللقاء، إن المواجهة تعد مفصلية في مرحلة مختلفة بالبطولة، وهو ما يجعلها تتطلب تركيزاً عالياً من اللاعبين ورغبة واضحة لتحقيق الفوز عبر الفاعلية في الملعب، وإظهار الشخصية التنافسية للمنتخب في مباراة تكتسب أهمية بالغة.

وأضاف المدرب الجزائري، أن المنتخب الجزائري أنجز المهمة الأولى بعبور دور المجموعات، وسيدخل مرحلة مختلفة، حيث سارت التحضيرات بصورة مثالية بعد التعافي على الصعيد البدني، وأصبح التركيز منصباً على التعامل الصحيح مع مجريات اللقاء بحثاً عن خطف بطاقة الترشح للدور قبل النهائي.

وأوضح بوقرة أن المباراة في دور الثمانية صعبة وتعد بمثابة نهائي، يدخلها المنتخب الجزائري ساعيا لتقديم أقصى جهد ممكن، لأن مباريات الأدوار الإقصائية تتطلب درجة عالية من التركيز، وقدرات عالية في التحكم بالمجريات. وأشار مدرب منتخب الجزائر إلى أنهم قاموا جيدا بدراسة المنتخب الإماراتي، الذي يضم في صفوفه لاعبين جيدين، موضحاً أن هذا يفرض عليهم اللعب بحذر وتفادي الوقوع في الأخطاء مع أهمية إيجاد الفاعلية الهجومية إلى جانب التنظيم الدفاعي الجيد.

ولفت بوقرة في ختام تصريحاته إلى وجود بعض الغيابات في صفوف المنتخب الجزائري وهو ما يمنح الفرصة للاعبين آخرين من أجل المشاركة في المباراة أمام الإمارات غداً.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري بلغ دور الثمانية في البطولة عقب تصدره ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من انتصارين على البحرين والعراق والتعادل مع السودان.