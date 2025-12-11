الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيلينجهام نجم الريال: خذلنا أنفسنا

بيلينجهام نجم الريال: خذلنا أنفسنا
11 ديسمبر 2025 20:14


لندن (د ب أ)
أكد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن مدربه تشابي ألونسو لم يفقد سيطرته على غرفة اللاعبين، وأن لاعبي الفريق لا يزالون يقاتلون من أجل مدربهم الذي يتعرض لضغوط شديدة.

أخبار ذات صلة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
سيميوني يدين بالفضل للاعبيه في البقاء 14 عاماً مدرباً لأتلتيكو مدريد

ويواجه ألونسو ضغوطاً شديدة في ريال مدريد بعد النتائج المتراجعة منذ الخسارة أمام ليفربول الشهر الماضي بدوري أبطال أوروبا.
وجاء التعثر الأخير أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حول تأخره أمام ريال مدريد بهدف إلى الفوز 2 / 1 في العاصمة الإسبانية، لتكون الخسارة الثانية على التوالي للفريق على أرضه، ليحقق ريال مدريد انتصارين فقط في آخر 8 مباريات.
ومع إشاعات وجود خلافات داخل غرفة اللاعبين، فإن عددا من المراقبين المحليين يتوقع أن ألونسو، الذي تولى المهمة في الصيف الماضي، قد يرحل عما قريب. وقال لاعب الوسط الإنجليزي: «في المباراتين الماضيتين، خذلنا أنفسنا، لكن لا أحد يقصر في عمله، ولا أحد يشكو، أو يئن معتقدا أن الموسم قد انتهى».
وأضاف: «يجب أن نتدارك الأمر، ونواصل القتال من أجل العودة والتقدم من جديد». وتابع: «كلاعب أرى ما يحدث في غرفة اللاعبين، أعمل مع المدرب كل يوم، فلدينا كل ما يلزم من أجل تحويل الأمور لمصلحتنا». وقال بيلينجهام: «لدي إيمان كامل أن الموسم لم ينته، ليس لأننا فقط تعرضنا لنتائج سيئة أو أداء متواضع».

جود بيلينجهام
ريال مدريد
تشابي ألونسو
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
علوم الدار
برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
اليوم 22:34
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
الرياضة
إصابة نجم الأردن في «الغضروف»
اليوم 22:30
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
الرياضة
المرضي: الأردن عينه على نهائي كأس العرب
اليوم 22:25
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
الرياضة
مدرب توتنهام يشعر بالملل من تكرار هذا السؤال!
اليوم 22:23
شعار أوبن إيه آي وتشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدا
اليوم 22:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©