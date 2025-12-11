بيلينجهام نجم الريال: خذلنا أنفسنا



لندن (د ب أ)

أكد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن مدربه تشابي ألونسو لم يفقد سيطرته على غرفة اللاعبين، وأن لاعبي الفريق لا يزالون يقاتلون من أجل مدربهم الذي يتعرض لضغوط شديدة.

ويواجه ألونسو ضغوطاً شديدة في ريال مدريد بعد النتائج المتراجعة منذ الخسارة أمام ليفربول الشهر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التعثر الأخير أمام مانشستر سيتي الإنجليزي الذي حول تأخره أمام ريال مدريد بهدف إلى الفوز 2 / 1 في العاصمة الإسبانية، لتكون الخسارة الثانية على التوالي للفريق على أرضه، ليحقق ريال مدريد انتصارين فقط في آخر 8 مباريات.

ومع إشاعات وجود خلافات داخل غرفة اللاعبين، فإن عددا من المراقبين المحليين يتوقع أن ألونسو، الذي تولى المهمة في الصيف الماضي، قد يرحل عما قريب. وقال لاعب الوسط الإنجليزي: «في المباراتين الماضيتين، خذلنا أنفسنا، لكن لا أحد يقصر في عمله، ولا أحد يشكو، أو يئن معتقدا أن الموسم قد انتهى».

وأضاف: «يجب أن نتدارك الأمر، ونواصل القتال من أجل العودة والتقدم من جديد». وتابع: «كلاعب أرى ما يحدث في غرفة اللاعبين، أعمل مع المدرب كل يوم، فلدينا كل ما يلزم من أجل تحويل الأمور لمصلحتنا». وقال بيلينجهام: «لدي إيمان كامل أن الموسم لم ينته، ليس لأننا فقط تعرضنا لنتائج سيئة أو أداء متواضع».