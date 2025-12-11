أزارو يقود المغرب إلى نصف نهائي كأس العرب على حساب سوريا



الدوحة (رويترز)

سجل وليد أزارو هدفاً قرب النهاية ليقود المغرب للفوز 1-صفر على سوريا بدور الثمانية بكأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر اليوم الخميس، واستغل أزارو كرة مرتدة من إلياس هدايا حارس منتخب سوريا في الدقيقة 79 ليمنح منتخب بلاده فوزاً مستحقاً.

وهيمن المنتخب المغربي على أغلب فترات الشوط الأول، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من سيطرته إذ افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة مع الدفاع القوي من المنتخب السوري الذي انتظر الهجمة المرتدة.

وتواصلت هيمنة المغرب في الشوط الثاني واقترب مروان سعدان وأسامة طنان من التسجيل لكن إلياس هدايا حارس مرمى سوريا أبقى على حظوظ فريقه في المباراة، لكنه لم يتمكن من منع لاعب عجمان الإماراتي من التسجيل.

وأنهى المنتخب المغربي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد محمد مفيد في الوقت المحتسب بدل الضائع ببطاقة حمراء مباشرة.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تجمع منتخبي الجزائر والإمارات.