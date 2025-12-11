الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 ميداليات لمنتخب «التقاط الأوتاد» في تصفيات مونديال القاهرة

11 ديسمبر 2025 23:13

 

القاهرة (وام)
أحرز منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد اليوم ذهبية وفضية في منافسات سلاح السيف في الفرق والزوجي«4 و6 سم»، والفردي «6 سم»، ضمن تصفيات مونديال 2026، والمقامة حالياً بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأهدى الفارس عيسى عبدالمجيد منتخبنا الوطني ذهبية الفردي، محققاً الميدالية الثانية على التوالي بعد فوزه أمس بذهبية الفردي في الرمح«6 سم»، بينما جاءت الفضية في منافسات الفرق، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 4 ميداليات حتى الآن، بواقع 3 ذهبيات وفضية.
وتتواصل التصفيات يوم غد الجمعة، بمنافسات حلقتين ووتد«6 سم»، وليمونتين ووتد«6 سم»، وتتابع رمح«4، و6 سم»، وتتابع سيف«4 و6 سم» أيضاً.
وقال راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، رئيس البعثة، إن استمرار النتائج الإيجابية في تصفيات القاهرة من المؤشرات المهمة على جاهزية الفرسان لخوض التحدي بطموحات كبيرة تستهدف المنافسة على التأهل إلى النهائيات المقررة في الأردن العام المقبل.

