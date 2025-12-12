تعرف على القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس أفريقيا

القاهرة (د ب أ)



اعتمد حسام حسن مدرب منتخب مصر القائمة النهائية التي يخوض بها كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالمغرب.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 21 ديسمبر الحالي، حيث يقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ولم تشهد قائمة مصر النهائية أي اختلافات عن القائمة المبدئية التي اختارها حسام حسن، حيث قرر الإبقاء على العناصر نفسها.

وفيما يلي قائمة المنتخب المصري كاملة، حسبما جاءت عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على «إكس».

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي.

الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبدالمجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح.

الهجوم: مصطفى محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.