رينارد يجدد انتقاد زيادة الأجانب في الدوري السعودي



الدوحة (د ب أ)



لم ينس الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، ما قاله مسبقاً بشأن التأثير السلبي لكثرة عدد الأجانب في الدوري السعودي على المنتخب، وذلك رغم الفوز على فلسطين، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وفاز منتخب السعودية 2-1 على فلسطين في مباراة امتدت إلى 120 دقيقة، فيما أشاد رينارد بلاعبي فريقه رغم قلة دقائق اللعب التي يحصلون عليها مع أنديتهم.

كما أشاد رينارد في الوقت ذاته بمنتخب فلسطين، والجهد الكبير الذي قدمه خلال اللقاء.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، إنه توقع صعوبة المباراة، عطفاً على ما شاهده من أداء لمنتخب فلسطين أمام تونس وقطر.

وأضاف: «لعبنا أمام منتخبات قوية، ولن يكون ذلك غريباً، أمام المغرب كنا الأكثر استحواذاً، ولكن علينا تسريع الحالة الهجومية، الاستحواذ لوحده لن يجعلك تكسب المباريات، كان الشوط الأول صعباً، كان علينا أن نصنع الفرص، ونحتفظ بالكرة، ولكن شيئاً فشيئاً استعدنا قوانا وحاولنا».

وعن سبب معاناة المنتخب السعودي أمام فلسطين قال رينارد: «لا نملك لاعبين يلعبون دقائق كثيرة في الدوري السعودي، وبالتالي لا يستطيعون المثابرة، لأنهم مجبورون للجلوس على مقاعد البدلاء، علينا أن نغلق هذه الثغرة».

وتابع: سأنا عن نفسي لا أمتلك شيئاً لأقوم بتغييره، ولكن أنتم المسؤولون عن هذه الرسالة وإيصالها، الدوري لدينا قوي ومستواه يرتفع، ولكن علينا التفكير في المنتخب». ورداً على سؤال بشأن تعليقه على حكم المباراة، قال المدرب الفرنسي: «الشيء الوحيد الذي سأقوله عن التحكيم هو أنه موجود لحماية اللاعبين، ولكن برأيي هذا غير كافي، في ركلة الجزاء التي تراجع عنها أعتقد أنه قرار غير جيد».

وعن المنتخب الذي يتمنى مواجهته في نصف النهائي، قال رينارد: «لعبنا أمام العراق في التصفيات وأعرف قوته، منتخب الأردن قوي وأعرف مدربهم سلامي، الخصم أياً يكن هو صعب وسنقوم بتحليل الأداء، ونعمل على الفوز».