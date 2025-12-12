مدرب فلسطين راضٍ عن الأداء أمام السعودية في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



أبدى إيهاب أبوجزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه، رغم خسارته 1-2 أمام نظيره السعودي في دور الثمانية ببطولة كأس العرب في قطر.

وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «لعبنا في مجموعة صعبة، تضم منتخبين تأهلا لكأس العالم، ولعبنا مع منتخب قوي، ولديه لاعبون مميزون، لعبنا بتكتيك يحد من خطورة سالم الدوسري، ويمنع وصول الكرات له، واللاعبون كانوا في يومهم، صحيح خسرنا، ولكن لاعبي فلسطين طبقوا ما طلب منهم».

وأضاف: «أشكر الجماهير الفلسطينية التي دعمتنا، المنتخب هو سفير لفلسطين في كل بطولة نخوضها، وعملنا على زرع الفرحة داخل فلسطين، وشاهدنا الجميع التف حولنا، نعتذر لهم كان هدفنا أن نسعدهم أكثر».

وهنأ أبو جزر الجماهير السعودية والمنتخب السعودي بعد التأهل قائلاً: «نبارك للمنتخب السعودي والشعب السعودي، مباراة كبيرة، قدمنا مباراة عالية ومباراة تليق باسم المنتخبين، كما نفرح بالفوز يجب علينا تقبل الخسارة».

وقال: «أهم مكسب كان في هذه البطولة أننا صنعنا منتخباً له شخصية، ومنتخبا قوياً، وهذه أحد أهم مكاسب بطولة كأس العرب، لم يكن لدينا دوري في آخر 3 مواسم، كذلك البطولة لم تكن في أيام الفيفا، ووجدنا صعوبة في توفير اللاعبين».