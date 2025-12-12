السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب فلسطين راضٍ عن الأداء أمام السعودية في كأس العرب

مدرب فلسطين راضٍ عن الأداء أمام السعودية في كأس العرب
12 ديسمبر 2025 09:34

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
16 وفاة وتدمير منازل وآلاف خيام النازحين جراء المنخفض الجوي في غزة
إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية


أبدى إيهاب أبوجزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه، رغم خسارته 1-2 أمام نظيره السعودي في دور الثمانية ببطولة كأس العرب في قطر.
وقال أبو جزر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «لعبنا في مجموعة صعبة، تضم منتخبين تأهلا لكأس العالم، ولعبنا مع منتخب قوي، ولديه لاعبون مميزون، لعبنا بتكتيك يحد من خطورة سالم الدوسري، ويمنع وصول الكرات له، واللاعبون كانوا في يومهم، صحيح خسرنا، ولكن لاعبي فلسطين طبقوا ما طلب منهم».
وأضاف: «أشكر الجماهير الفلسطينية التي دعمتنا، المنتخب هو سفير لفلسطين في كل بطولة نخوضها، وعملنا على زرع الفرحة داخل فلسطين، وشاهدنا الجميع التف حولنا، نعتذر لهم كان هدفنا أن نسعدهم أكثر».
وهنأ أبو جزر الجماهير السعودية والمنتخب السعودي بعد التأهل قائلاً: «نبارك للمنتخب السعودي والشعب السعودي، مباراة كبيرة، قدمنا مباراة عالية ومباراة تليق باسم المنتخبين، كما نفرح بالفوز يجب علينا تقبل الخسارة».
وقال: «أهم مكسب كان في هذه البطولة أننا صنعنا منتخباً له شخصية، ومنتخبا قوياً، وهذه أحد أهم مكاسب بطولة كأس العرب، لم يكن لدينا دوري في آخر 3 مواسم، كذلك البطولة لم تكن في أيام الفيفا، ووجدنا صعوبة في توفير اللاعبين».

كأس العرب
قطر
فلسطين
السعودية
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©