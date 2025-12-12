كنو يشيد بدعم جماهير السعودية

الدوحة (د ب أ)



أبدى محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي، سعادته بفوز منتخب بلاده على فلسطين 2-1، وبلوغ المربع الذهبي، من بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ويلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأردن والعراق في دور الثمانية الجمعة.

وقال كنو بعد المباراة، إن الفريق قدم أداءً جيداً، واستحق التأهل إلى المربع الذهبي، مشيداً بمنتخب فلسطين الذي قدم أداءً جيداً للغاية على حد وصفه.

وأضاف أنه سعيد بتسجيل هدف الفوز لفريقه في الشوط الإضافي الثاني، لكنه أكد أنه سيكون سعيداً حتى لو لم يسجل، لافتاً إلى أن فوز الفريق هو الأهم.

وأشاد كنو بدور الجماهير السعودية التي ساندت الفريق في ملعب «لوسيل» في المباراة، متمنياً أن تواصل دعمها للفريق في مباراة قبل النهائي أياً كانت هوية المنافس. وكان المنتخب السعودي تقدم عن طريق فراس البريكان من ضربة جزاء في الدقيقة 58، ثم سجل عدي الدباغ هدف التعادل لفلسطين في الدقيقة 64، لكن كنو سجل هدف الفوز في الدقيقة 114 من الشوط الإضافي الثاني.