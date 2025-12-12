فيدرر وأجاسى يشاركان في حفل افتتاح «أستراليا المفتوحة»



باريس (أ ف ب)



استحدثت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، حفل افتتاح، على غرار الألعاب الأولمبية، يشارك فيه أساطير اللعبة مثل السويسري روجيه فيدرر الذي يقص شريط هذه التقليد الجديد في 17 يناير، أي عشية انطلاق المنافسات، وفق ما أعلن المنظمون.

وقال منظمو أولى بطولات «الجراند سلام» للموسم في بيان: «بإطلاقنا أولى البطولات الكبرى للعام، ستكون هذه المناسبة الخاصة فرصة لتكريم الأبطال الكبار الذين صنعوا تاريخ التنس، الجماهير الشغوفة التي ألهموها، والإرث المذهل الذي يواصلون بناءه».

وسيكون فيدرر، المُتوج ست مرات في ملبورن، النجم الأبرز في هذه المراسم المستحدثة، قبل انطلاق مباريات القرعة الرئيسة من 18 يناير حتى الأول من فبراير.

وسيشارك ابن ال 44 عاماً إلى جانب أسماء لامعة أخرى مثل الأميركي أندريه أجاسي، الفائز أربع مرات بالبطولة، والأستراليين بات رافتر ولايتون هيويت، في مباراة استعراضية تجمع بين نجوم سابقين اعتلوا صدارة التصنيف العالمي.

ونقل البيان عن فيدرر قوله: «يبدو لي وكأن دهراً مضى منذ أن ابتكرت عبارة «هابي سلام» (جراند سلام السعادة) لوصف بطولة أستراليا المفتوحة، وما زالت ترسم الابتسامة على وجهي كلما تذكرت اللحظات التي عشتها هنا».

وأضاف الفائز بـ20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى: «عشت الكثير من المشاعر في ملعب رود ليفر أرينا، فرحة رفع الكأس ست مرات، شرف اللعب أمام رود ليفر نفسه، تحدي مواجهة أفضل خصومي، ودائماً الحب والدعم غير المشروط من الجماهير الأسترالية».