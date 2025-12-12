السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيدرر وأجاسى يشاركان في حفل افتتاح «أستراليا المفتوحة»

فيدرر وأجاسى يشاركان في حفل افتتاح «أستراليا المفتوحة»
12 ديسمبر 2025 09:54

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال يدخل حيز التنفيذ في أستراليا


استحدثت بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، حفل افتتاح، على غرار الألعاب الأولمبية، يشارك فيه أساطير اللعبة مثل السويسري روجيه فيدرر الذي يقص شريط هذه التقليد الجديد في 17 يناير، أي عشية انطلاق المنافسات، وفق ما أعلن المنظمون.
وقال منظمو أولى بطولات «الجراند سلام» للموسم في بيان: «بإطلاقنا أولى البطولات الكبرى للعام، ستكون هذه المناسبة الخاصة فرصة لتكريم الأبطال الكبار الذين صنعوا تاريخ التنس، الجماهير الشغوفة التي ألهموها، والإرث المذهل الذي يواصلون بناءه».
وسيكون فيدرر، المُتوج ست مرات في ملبورن، النجم الأبرز في هذه المراسم المستحدثة، قبل انطلاق مباريات القرعة الرئيسة من 18 يناير حتى الأول من فبراير.
وسيشارك ابن ال 44 عاماً إلى جانب أسماء لامعة أخرى مثل الأميركي أندريه أجاسي، الفائز أربع مرات بالبطولة، والأستراليين بات رافتر ولايتون هيويت، في مباراة استعراضية تجمع بين نجوم سابقين اعتلوا صدارة التصنيف العالمي.
ونقل البيان عن فيدرر قوله: «يبدو لي وكأن دهراً مضى منذ أن ابتكرت عبارة «هابي سلام» (جراند سلام السعادة) لوصف بطولة أستراليا المفتوحة، وما زالت ترسم الابتسامة على وجهي كلما تذكرت اللحظات التي عشتها هنا».
وأضاف الفائز بـ20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى: «عشت الكثير من المشاعر في ملعب رود ليفر أرينا، فرحة رفع الكأس ست مرات، شرف اللعب أمام رود ليفر نفسه، تحدي مواجهة أفضل خصومي، ودائماً الحب والدعم غير المشروط من الجماهير الأسترالية».

 

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
روجر فيدرر
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©