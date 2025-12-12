فتح باب التسجيل لبطولة العين الدولية للجودو



أبوظبي (الاتحاد)



ينظم اتحاد الجودو 18 يناير المقبل، بطولة العين الدولية المفتوحة الأولى للشباب والإناث تحت 21 سنة، ضمن برنامج الموسم الجديد، بعد نجاح جولات أبوظبي وخورفكان وكلباء، وبدأ التسجيل عبر موقع الاتحاد الرسمي للمشاركة في البطولة، التي تقام للمرة الأولى في مدينة العين، دعماً لجهود الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد لائحة البطولة، باستمرار التسجيل إلى 10 يناير، فيما تحدد 17 يناير موعداً للميزان التجريبي والرسمي بنادي الفجيرة للفنون القتالية، ونادي نوجيرا في دبي.

ينظم الاتحاد 3 يناير بصالته في بني ياس، كأس الاتحاد للبراعم تحت 13 سنة للذكور والإناث، وبدأ التسجيل لها 10 ديسمبر، ويستمر إلى 31 ديسمبر قبل إجراءات الميزان بمقر الاتحاد في بني ياس، ونادي نوجيرا في دبي، وحددت اللجنة الفنية قواعد الأوزان للفئتين، وشروط المشاركة لكل فئة.