إقبال كبير على المشاركة في بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة



العين (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة التي تقام السبت والأحد في الصالة المغطاة بجامعة الإمارات بمنطقة العين.

وأكد البيان الصادر عن الاتحاد أن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث وصل عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين 300 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتشمل منافسات النسخة الخامسة فئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، الناشئين B (14–15 عاماً)، الشباب A (16–17 عاماً)، بالإضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

وأكد عبيد الكتبي، لاعب أكاديمية أدما المنافس في فئة الشباب A جاهزيته التامة لخوض التحدي، حيث قال: «هذه البطولة محطة أساسية بالنسبة لي لاختبار مدى تطوري خلال الموسم، والاستعداد للموسم المقبل بصورة أقوى. مواجهة لاعبين من مستويات مختلفة تمنحني فرصة حقيقية لتعزيز مهاراتي الفنية والبدنية، واكتساب خبرة إضافية في التعامل مع أساليب متنوعة. التنظيم المميز والأجواء التنافسية يشكلان عاملاً مهماً يساعد أي لاعب على الارتقاء بأدائه والتقدم بثبات نحو تمثيل المنتخب بقوة في المشاركات المختلفة».