الشحي يُهدي الإمارات «الميدالية الأولى» في «آسيوية الشباب»



دبي (الاتحاد)



أهدى ثاني الشحي الإمارات الميدالية الأولى، في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، بفوزه ببرونزية كرة الطاولة الفئة « تي 3»، فيما ذهبت الذهبية إلى الياباني كيتا وجوايوى، بينما حصل يي وي من الصين تايبيه على الفضية.

وهنأ ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، اللاعب على المجهود الذي بذله خلال المسابقة، مؤكداً أن الإنجاز يمثل قوة دفع له للسير على الطريق نفسه.

من جانبه، أكد ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية، رئيس الوفد، أن الإنجازات التي ظل يحققها أصحاب الهمم على جميع المستويات ثمرة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الفئة، مما كان له المرود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج.

وأشار إلى أن ميدالية كرة الطاولة تؤكد الاهتمام بهذه اللعبة، من أجل أن يحقق أبطالنا النجاحات لرفع علم الدولة عالياً.

ووصف المهيري الميدالية الأولى، بأنها «أول الغيث»، مشيراً إلى أن الاستثمار في جيل الشباب بأت أمراً مهماً، من أجل تكوين قاعدة قوية لتحقيق الطموحات المطلوبة في جميع المحافل القارية والدولية.

بدوره، أشاد أحمد فاروق مدرب اللاعب بالإنجاز، في ظل منافسة قوية، خاصة أن اليابان صاحبة باع طويل في اللعبة، وقال: «الميدالية البرونزية تمنح اللاعب دافعاً قوياً خلال المرحلة المقبلة».