السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشحي يُهدي الإمارات «الميدالية الأولى» في «آسيوية الشباب»

الشحي يُهدي الإمارات «الميدالية الأولى» في «آسيوية الشباب»
12 ديسمبر 2025 11:52

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة


أهدى ثاني الشحي الإمارات الميدالية الأولى، في الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب، بفوزه ببرونزية كرة الطاولة الفئة « تي 3»، فيما ذهبت الذهبية إلى الياباني كيتا وجوايوى، بينما حصل يي وي من الصين تايبيه على الفضية.
وهنأ ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، اللاعب على المجهود الذي بذله خلال المسابقة، مؤكداً أن الإنجاز يمثل قوة دفع له للسير على الطريق نفسه.
من جانبه، أكد ذيبان المهيري، أمين عام اللجنة البارالمبية، رئيس الوفد، أن الإنجازات التي ظل يحققها أصحاب الهمم على جميع المستويات ثمرة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الفئة، مما كان له المرود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج.
وأشار إلى أن ميدالية كرة الطاولة تؤكد الاهتمام بهذه اللعبة، من أجل أن يحقق أبطالنا النجاحات لرفع علم الدولة عالياً.
ووصف المهيري الميدالية الأولى، بأنها «أول الغيث»، مشيراً إلى أن الاستثمار في جيل الشباب بأت أمراً مهماً، من أجل تكوين قاعدة قوية لتحقيق الطموحات المطلوبة في جميع المحافل القارية والدولية.
بدوره، أشاد أحمد فاروق مدرب اللاعب بالإنجاز، في ظل منافسة قوية، خاصة أن اليابان صاحبة باع طويل في اللعبة، وقال: «الميدالية البرونزية تمنح اللاعب دافعاً قوياً خلال المرحلة المقبلة».

الإمارات
نادي دبي لأصحاب الهمم
ماجد العصيمي
ذيبان المهيري
آخر الأخبار
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
الرياضة
كافالييرز يعود بـ «دونوفان 48»
اليوم 13:50
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
الرياضة
ليس صلاح فقط.. «5 نجوم» يتراجعون في المستوى بعد «عقود التجديد»!
اليوم 13:48
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
فوضى عارمة ومقاعد ممزقة.. جماهير الهند تُلقي مقذوفات بعد زيارة ميسي!
اليوم 13:22
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
علوم الدار
سماء المنطقة العربية تشهد مساء اليوم زخة شهب التوأميات
اليوم 12:53
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
الرياضة
«النقطة 16» تمنح البطائح رقماً قياسياً في دوري السلة
اليوم 12:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©