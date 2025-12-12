70 خيلاً تخوض «السباق الرابع» في «جبل علي»



عصام السيد (دبي)



برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينظم مضمار جبل علي، السبت، فعاليات السباق الرابع بمشاركة 70 جواداً في المنافسة، ويتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ الجوائز 584 ألف درهم، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.

وينطلق الشوط الأول على لقب كأس بورشه للخيول للعربية الأصيلة سباق تكافؤ «0-85» للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق المولودة في الإمارات لمسافة 1200 متر، وقيمة الجائزة 50 ألف درهم.

وخُصص الشوط الثاني على لقب سباق الشعفار للاستثمار - سباق داعم، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وقيمة الجائزة 72 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث على لقب سلسلة الإمارات لسباقات للسرعة للخيول المهجنة الأصيلة سباق تكافؤ «0-75» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وقيمة الجائزة 80 ألف درهم.

وخُصص الشوط الرابع على لقب كأس طيران الإمارات - سباق داعم للخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ «70-95» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وقيمة الجائزة 100 ألف درهم.

وسيكون الشوط الخامس مسرحاً للتنافس على لقب سباق العوير للخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ «0-85» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق 1600 متر، وقيمة الجائزة 90 ألف درهم.

ويُقام الشوط السادس على لقب سباق أم سقيم للخيول المهجنة الأصيلة، سباق تكافؤ «75-100» للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1950 متراً، وقيمة الجائزة 120 ألف درهم.

ويختتم الحفل بالشوط السابع على لقب كأس الحذيفة - سباق داعم للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1950 متراً، وقيمة الجائزة 72 ألف درهم.

وأكد محمد الأحمد مدير، عام مضمار جبل علي، اكتمال استعدادات اللجان الفنية والهندسية والتنظيمية والإدارية بالمضمار، وتجهيزها المرافق الخدمية كافة لانطلاق السباق الرابع للموسم بالصورة التي تليق بسمعة المضمار.

وقال: «إن اللجنة المنظمة للسباقات، رصدت العديد من الجوائز المالية لترشيحات الجماهير من محبي سباقات الخيل».

