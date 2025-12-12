السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الحبتور» و«الباشا» في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو

«الحبتور» و«الباشا» في نهائي كأس ونستون تشرشل للبولو
12 ديسمبر 2025 13:30

 
دبي (الاتحاد)

تختتم يوم السبت كأس ونستون تشرشل السنوية التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة «الحبتور» و«الباشا» و«الفيصل» و«آر جي إف»، وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول.
ويقص شريط المباراة الختامية «الحبتور» و«الباشا» في الساعة الثالثة والربع عصراً، وتسبقها مباراة كأس الترضية لتحديد المركز الثالث، في الساعة الثانية والربع بعد الظهر بين «الفيصل» بقيادة الأمير سلطان الفيصل، و«آر جي إف» بقيادة خوان كروز كارينو.
وتبدو مباراة الختام متكافئة في «الهانديكاب»، ويخوضها كل منهما وفي جعبته 10 جول، وما يرجح فريق على الآخر هو ديناميكية اللعب، وقوة وكيفية تدوير الخيول خلال المباراة، وينتظر أن يمثل «الحبتور» خلف الحبتور وليام كارجر وخوان كروز جيفارا وماركوس بانيلو، بينما يمثل «الباشا» هاني جابشي وسانتوس اريارتي وتوماس ويلانز وإليوان باداريللو .
وفي مباراة الترضية يمثل «الفيصل» الأمير سلطان الفيصل وأوسكار كولمبرس وتوماس أريارتي وبالي أورجيزا، فيما يمثل «آر جي إف» خوان كروز كارنو وفريدي ليلاند ونيكولاس بيتراشي وفيليب ليورنت.
وفي نصف النهائي، فاز «الحبتور» على «آر جي إف» 9-5.5، فيما تفوق «الباشا» على «الفيصل» 7-6.5، وسبقه في الجولة الافتتاحية، فوز «الحبتور» على «الباشا»
6-5، و«الفيصل» على «آر جي إف» 9-6.5.
وأعدت إدارة نادي ومنتجع الحبتور برنامجاً حافلاً، ويتضمن الجوائز المالية لمسابقة البحث عن الكنز، والبرنامج الموسيقي والفني والترفيهي.

 

الإمارات
دبي
البولو
منتجع الحبتور للبولو
