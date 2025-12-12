ميسي يواصل التراجع في «القيمة السوقية»!



معتز الشامي (أبوظبي)



مع ختام نهائي تصفيات كأس الدوري الأميركي لكرة القدم، حدّث موقع «ترانسفير ماركت» القيم السوقية لـ827 لاعباً في الدوري، وتركّزت أبرز التغييرات مجدداً في أعلى القائمة، وشملت العديد من النجوم الذين تأثرت قيمتهم السوقية سلباً بسبب تقدمهم في السن، رغم مساهماتهم الكبيرة هذا العام.

ومن بين هؤلاء، ليونيل ميسي، الفائز بكأس الدوري الأميركي ونجم إنتر ميامي، إضافة إلى هيونج مين سون، نجم لوس أنجلوس إف سي.

وانخفضت القيمة السوقية للإسباني ريكي بويج، وسط لوس أنجلوس جلاكسي، أغلى لاعب في الدوري، والذي غاب عن موسم 2025 بأكمله، بنسبة 10%، من 20 مليون يورو إلى 18 مليون يورو.

وانصب التركيز في الأدوار الإقصائية لهذا العام على ميسي، ورغم تحطيمه الأرقام القياسية تباعاً، كان من المحتم أن تنخفض قيمته السوقية، وهو في الثامنة والثلاثين من عمره.

وقدّم ميسي موسماً رائعاً آخر ولا يزال هو المحرك الأساسي لفريق ميامي، وكان له الدور الحاسم في فوز النادي بأول لقب له في كأس الدوري الأميركي، لكنه يتقدم في السن، حتى وإن لم يظهر ذلك في أدائه، ورغم انخفاض قيمته السوقية، يبقى اللاعب الأغلى قيمة في فئته العمرية.

وانخفضت قيمة أسطورة الأرجنتين بمقدار 3 ملايين يورو، من 18 مليون يورو إلى 15 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، ولم يكن ميسي النجم الوحيد الذي انخفضت قيمته السوقية في إنتر ميامي، وشهد لاعب الوسط الدفاعي رودريجو دي بول، انخفاضاً جديداً في قيمته السوقية خلال تحديثين متتاليين، حيث تراجعت قيمته بمقدار 5 ملايين يورو، من 20 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

وبعيداً عن إنتر ميامي، شهد نجمان أوروبيان سابقان آخران انخفاضاً في قيمتهما السوقية، في لوس أنجلوس إف سي، قدم سون هيونج مين، 33 عاماً، أداءً مذهلاً منذ انضمامه إلى الدوري الأميركي، وانخفضت القيمة السوقية للنجم الكوري، الذي يتمتع بشعبية كبيرة داخل الملعب وخارجه، وحطم جميع أنواع الأرقام القياسية في مبيعات القمصان في جنوب كاليفورنيا، بمقدار 3 ملايين يورو، لتصل إلى 17 مليون يورو، ما يجعله ثاني أغلى لاعب في الدوري الأميركي، وتُعد أدنى قيمة سوقية لسون منذ يونيو 2015، عندما كان لا يزال يلعب في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن.

ولم يكن سون الوافد الصيفي الوحيد الذي حقق نجاحاً فورياً مع فريقه الجديد، وفي فانكوفر وايتكابس، ساعد توماس مولر فريقه على بلوغ نهائي كأس الدوري الأميركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، حيث خسر بصعوبة أمام إنتر ميامي بقيادة ميسي.

ورغم الهزيمة، أصبح مولر اللاعب الألماني الأكثر تتويجاً في التاريخ، بعد فوزه ببطولة كندا في وقت سابق من هذا الموسم، ورغم انخفاض قيمة مولر السوقية قليلاً من 6 ملايين يورو إلى 5 ملايين يورو، فإنه لا يزال أحد أغلى اللاعبين في فئته العمرية.



الأكثر قيمة سوقية في الدوري الأميركي



1- ريكي بويج (لوس أنجلوس جالاكسي): 18 مليون يورو

2 - سون هيونج مين (لوس أنجلوس إف سي): 17 مليون يورو

3- إيفاندر (إف سي سينسيناتي): 16 مليون يورو

4 - رودريجو دي بول (إنتر ميامي): 15 مليون يورو

5 - ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 15 مليون يورو

6 - أنديرس درير (سان دييجو إف سي): 15 مليون يورو

7- إيمانويل لاتيه لاث (أتلانتا يونايتد): 15 مليون يورو

8 - كيفن دينكي (سينسيناتي): 14 مليون يورو

9- هوجو كويبرس (شيكاجو فاير): 9 ملايين يورو

10- ميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): 9 ملايين يورو