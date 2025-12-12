«محاربي الإمارات» تختتم نسختها الأولى من الطريق إلى أبوظبي في لبنان



أبوظبي (الاتحاد)

توّج المقاتل اللبناني جورج عيد بلقب النزال الرئيسي من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت في مدينة جونية اللبنانية للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في انطلاقة جديدة للحدث بعنوان «الطريق إلى أبوظبي»، جاء ذلك بعد فوزه على المغربي محمد الجغدال في منافسات النزال الرئيسي الذي خصص لوزن 74 كجم، وجاء الفوز بقرار الحكام، كما فاز أيضاً اللبناني شادي كاباني على مواطنه علي طباجة بالضربة القاضية في وزن الريشة.

وأقيمت منافسات البطولة في ملعب فؤاد شهاب وسط مشاركة كبيرة من نخبة المقاتلين، وحضور لافت.

وفي نزال السيدات الرئيسي فازت التركية اليكنور كورت على الإيرانية يغانية بولاغي بالضربة القاضية في وزن الذبابة، وفي بقية النزالات حقق المقاتل اللبناني عبدالوهاب مشارقي فوزاً كبيراً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على المصري مجدي طارق، بعد أداء هجومي مكثّف أنهاه بضربة حاسمة وسط تفاعل هائل من الجماهير.

كما تمكّن اللبناني علي زريق من خطف الفوز بإجماع الحكام على حساب المصري فتحي محمود في نزال اتسم بالذكاء التكتيكي وتنوع الأساليب القتالية.

وأكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن هذه النسخة تُعد نقطة انطلاق لمسار جديد داخل منظومة محاربي الإمارات، تحت عنوان الطريق إلى أبوظبي يهدف إلى اكتشاف المواهب العربية الناشئة، وتوفير منصة احترافية للتدرج نحو النزالات العالمية، وتعزيز انتشار الفنون القتالية المختلطة في المنطقة.

وأضاف: «أكدت نتائج هذه النسخة أن السلسلة الجديدة جاءت في توقيت مثالي، مع بروز مستوى تقني عالٍ ومنافسات متقاربة، ما يعزز استمرارية هذا النهج التطويري في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن بطولة محاربي الإمارات أثبتت مرة جديدة، قدرتها على تقديم تجارب دولية متكاملة، تجمع بين التنظيم الاحترافي والاختيارات الفنية العالية، بما ينسجم مع رؤيتها في جعل المنطقة مركزاً عالمياً لصناعة نجوم الفنون القتالية».