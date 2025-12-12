حدث في جيرونا.. حارس مرمى يرفض اللعب مع الفريق



إسبانيا (رويترز)

قال ميشيل مدرب جيرونا، إن حارس المرمى المعار دومينيك ليفاكوفيتش رفض اللعب مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لرغبته في إبقاء الباب مفتوحاً أمام كل الفرص من أجل الانتقال لفريق آخر يعزز فرص مشاركته مع منتخب كرواتيا في كأس العالم العام المقبل.

وانضم ليفاكوفيتش الذي خاض 71 مباراة مع منتخب كرواتيا وصيف بطل كأس العالم 2018، إلى الفريق الإسباني على سبيل الإعارة من فناربخشه في سبتمبر بعد انضمام إيدرسون للفريق التركي.

ولعب الحارس (30 عاما) مباراتين مع فناربخشه هذا الموسم، لكنه لم يشارك بعد مع جيرونا، إذ يفضل ميشيل الاعتماد على الحارس باولو جازانيجا.

وبموجب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يمكن للاعب أن يسجل في ثلاثة أندية خلال موسم واحد، لكنه لا يستطيع اللعب رسمياً إلا مع ناديين فقط، وقال ميشيل: «ليفاكوفيتش شخص رائع، لكن لديه جدول زمني وأهداف مختلفة عن أهداف جيرونا. هو بحاجة للعب من أجل كأس العالم، وليس من أجل فريقنا».

وأضاف «أخبرني ذلك بنفسه، إنه شخص صادق. قال لي إنه لا يريد البقاء هنا، وإنه يريد اللعب لفريق آخر لأنه إذا لعب مع جيرونا، فلن يتمكن من اللعب مع فريق آخر».

وأوضح ميشيل أن ليفاكوفيتش رفض اللعب خلال الخسارة 2-1 أمام فريق أورينسي المنتمي للدرجة الثالثة في كأس ملك إسبانيا هذا الشهر، واضطر جازانيجا للمشاركة رغم مرضه، وأضاف المدرب الإسباني «كان من المفترض أن يلعب، لكنه أخبرني أنه لن يشارك، لعب جازانيجا في أورينسي، وهو مصاب بالإنفلونزا ودرجة حرارته 38. في الوقت الحالي، لدي حارس واحد فقط متاح.. وأعرف أننا نواجه مشكلة حتى فترة الانتقالات الشتوية».