الرياضة

آخر تطورات الأزمة.. سلوت يجتمع مع صلاح

آخر تطورات الأزمة.. سلوت يجتمع مع صلاح
12 ديسمبر 2025 14:22

 

ليفربول (رويترز)
قال أرني سلوت مدرب ليفربول، إنه يعتزم عقد اجتماع منفرد مع محمد صلاح اليوم الجمعة، قبل مباراة الفريق ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً السبت، واستُبعد صلاح (33 عاماً) من تشكيلة الفريق التي سافرت إلى إيطاليا، وفازت 1-صفر على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما وجّه قائد منتخب مصر انتقادات لاذعة للنادي، وسلوت في تصريحات نارية قال فيها للصحفيين: إنه يشعر بأنه «كبش فداء لبداية الموسم السيئة» بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد مطلع هذا الأسبوع.
وأضاف سلوت في تصريحاته للصحفيين، وسط تكهنات متزايدة حول مستقبل صلاح في ملعب أنفيلد: «سأجري محادثة مع صلاح، وستحدد نتيجتها كيف ستكون الأمور غداً».
وعند سؤاله عن وضع صلاح، رفض سلوت تقديم أي ضمانات، وقال: «أعتقد أن المرة القادمة التي أتحدث فيها عن صلاح يجب أن تكون معه وليس هنا. يمكنكم الاستمرار في المحاولة، ولكن لا يوجد الكثير مما يمكنني قوله حول هذا الموضوع».

