فريق دبي بطلاً لدوري الإمارات للصيد بالصقور



دبي (وام)

انتزع فريق دبي للصيد بالصقور المركز الأول، وتوج ببطولة دوري الإمارات لموسم 2025-2026 في الجولة الختامية، التي أقيمت على ميدان لهباب، بمشاركة 10 فرق تنافست في أربع فئات هي: (جير تبع، وجير شاهين، وقرموشة جير، وجير بيور).

وبعد منافسة قوية وحاسمة في الفئات الأربع، حسم فريق دبي الدوري لصالحه، ليحتل المركز الأول، تلاه فريق الصيرمي في المركز الثاني، بينما اقتنص فريق الفرسان المركز الثالث. أقيمت البطولة هذا العام على جولتين، كانت الأولى في ميدان الفلاح بأبوظبي، وتأهلت منها الفرق العشرة المشاركة في الجولة النهائية المكونة من أربعة أشواط. وأقيمت البطولة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مركز محمد بن زايد لإحياء التراث.

من جانبه، أكد بطي أحمد بن الشيخ مجرن، قائد فريق دبي، أن الدوري هذا الموسم كان مختلفاً عن الأعوام الماضية بسبب إضافة مرحلة تأهيلية، تلتها المرحلة النهائية، بما زاد من صعوبة المنافسة وقوتها، خصوصاً أن تجميع الصقور القوية والمتأهلة في شوط واحد رفع من حدة وقوة التنافس، وجعل النتائج معبرة عن قوة الصقور وقدرتها على تحقيق الفوز.

وقال ابن مجرن:«استعدادات فريق دبي للمسابقة كانت مكثفة، والتركيز كان عالياً خلال المنافسات.أوجّه الشكر إلى أعضاء فريقي، والجنة المنظمة، وجميع الفرق المشاركة».

من ناحية أخرى، أكد سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، أن رسالة النادي تقوم في الأساس على دعم رياضة الصقور ونشرها كإحدى أهم عناصر الموروث الشعبي، وتوسيع دائرة ممارسيها بين الأجيال الناشئة.

وقال المحمود: «المردود الإيجابي للمسابقة هذا العام يدعو للتفاؤل لوجود مجموعة من الفرق التي أظهرت أداءً قوياً ومستوى مرتفعاً من الكفاءة والخبرة، ونتوقع منافسات قوية في المسابقات القادمة، خاصة مسابقة كأس رئيس الدولة».