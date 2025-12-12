افتتاح مبسّط لكأس الإمارات لهواة الجولف



العين (الاتحاد)

افتتح اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الجولف فعاليات بطولة كأس الإمارات الدولية لهواة الجولف من البنين والبنات بنسختها الثانية وينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وبنك الإمارات دبي الوطني وتمتد لغاية يوم الأحد، وسط تنافس أكثر من 111 لاعباً ولاعبة من 39 دولة يمثلون أكثر من 35 اتحاداً يتنافسون للفوز بلقب النسخة الثانية للبطولة بالإضافة لمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من «صقور المستقبل» يمثلون قواعد اللعبة «بطولة الصقور الصاعدة»، ويحتضنها ملعب نادي العين للفروسية والسباق والرماية والجولف بمدينة العين.

ودشّن أكثر من 111 لاعباً ولاعبة بفئة البنين والبنات مشوارهم في منافسات بطولة النخبة، وكانت ضربة البداية من خلال اللاعبة حمدة السويدي، وبحضور ومتابعة اللواء «م» عبد الله الهاشمي وأكرم سكيك مدير عام الاتحاد، ولاعبي هذه الفئة والعديد من قيادات اللعبة بالعديد من الدول المشاركة.

وجاء حفل الافتتاح مبسطاً بحضور اللواء «م» عبد الله الهاشمي ومن اتحاد الجولف سالم بن دسمال واكرم سكيك ولطف الله غوكتاش السفير التركي، وباك يونغ جاي عضو الجمعية الدولية للجولف ومن الاتحاد الآسيوي سيهون تشنج.

وتضمن الحفل السلام الوطني، من ثم أعلن اللواء «م» عبدالله الهاشمي افتتاح هذا الحدث الكبير الذي يجمع أكثر من 111 لاعباً ولاعبة من أكثر من 35 اتحاداً، ورحّب بالحضور، وثمّن التواجد والمشاركة المميزة للاعبين واللاعبات في الحدث الأول من نوعه، والذي سيمنح الفائزين الحصول على مقاعد للمشاركة في جولة التحدي والجولة الآسيوية والجولة الأوروبية للسيدات، وتمنى التوفيق والنجاح وقضاء أوقات سعيدة للمشاركين والضيوف في بلدهم الثاني الإمارات.

ووجّه شكره وتقديره للشركاء الرئيسين لهذا الحدث، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي وبنك الإمارات الوطني وشكر الهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية ونادي العين للفروسية والرماية والجولف.

واختتم الحفل بعرض فيديو يوثّق مسيرة هذه البطولة نال استحسان وإشادة من الجميع.

سجلت منافسات اليوم الأول، تفوقاً بحرينياً على صعيد فردي الرجال، وتصدر خليفة المريسي بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل، بفارق الضربة عن لاعب الصين تايبيه تشي تشون تيشين، وذهب المركز الثالث مناصفةً برصيد الضربة تحت المعدل مع كل من الإيطالي حيوفاني دانييلي بيناجي، والألماني هندريك لوكا شميتز، والياباني كانشيرو كاتانو.

وشهدت منافسات السيدات، هيمنة للبريطانية بفوز إيموجين هال بصدارة الترتيب، وإنهاء مسار الـ18 حفرة، بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل، بفارق الضربتين عن أقرب منافساتها كل من التركية دينيز سابماز والأسترالية إليا سكايسبروك اللتين تشاركتا رصيد الضربة تحت المعدل.

وعلى صعيد منافسات الفرق، تصدر الفريق الإيطالي منافسات اليوم الأول بإجمالي ثلاث ضربات تحت المعدل، بفارق ضربتين عن ملاحقه الفريق البريطاني، ودخول الفريق المغربي شريكاً على المركز الثالث بمعدل (بار) مع كل من فرق كوريا الجنوبية، وجنوب أفريقيا.

جاءت أفضل النتائج الإماراتية، على صعيد منافسات الرجال مع سام مولان، الذي حلّ بالمركز 12، وعلى صعيد الفرق احتل الفريق الإماراتي المركز الـ15 بإجمالي خمس ضربات فوق المعدل.