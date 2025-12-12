ماراثون أبوظبي.. رحلة بكل الألوان في معالم العاصمة



أبوظبي (الاتحاد)



يُنظِّم مجلس أبوظبي الرياضي ماراثون أبوظبي 2025 برعاية «أدنوك»، اليوم، بمشاركة كبيرة من العدّائين العالميين والمحترفين وعموم فئات المجتمع، في أكبر فعالية رياضية مجتمعية في الإمارة، بهدف تشجيع الأفراد على جعل الرياضة أولوية ونمط حياة صحية.

وتنطلق منافسات النسخة السابعة من ماراثون أبوظبي بسباق الماراثون الكامل للنخبة لمسافة 42.195 كم عند الساعة 05:45 صباحاً، فيما ينطلق السباق لنفس المسافة للفئات العمرية المختلفة وسباق التتابع لِمشاركَين اثنين عند الساعة 06:00 صباحاً من مدينة زايد الرياضية. ويمرّ العدّاؤون بجانب أبرز معالم العاصمة أبوظبي، بما في ذلك كابيتال جيت، المقر الرئيسي لأدنوك، كورنيش أبوظبي، قصر الحصن وجامع الشيخ زايد الكبير، قبل العودة مجدداً إلى مدينة زايد الرياضية حيث خط النهاية.

كما ينطلق سباق 10 كم عند الساعة 06:15 صباحاً، في حين ينطلق سباقا 5 كم و2.5 كم عند الساعة 06:00 صباحاً، دعماً لمجتمع رياضي واعٍ، وتعزيزاً لنمط الحياة الصحية، انطلاقاً من حرص مجلس أبوظبي الرياضي على تبنّي الممارسات الرياضية والإيجابية والحد من المسببات الصحية الضارة.

ويفوق مجموع جوائز السباقات 300000 دولار، حيث يحصل بطل النخبة لمسافة 42 كم على 50000 دولار، وتحصل بطلة النخبة على الجائزة نفسها، بينما تبلغ قيمة جوائز فئة الكراسي المتحركة 3,150 دولاراً لصاحب المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات، إضافة إلى جوائز المركزين الثاني والثالث وجوائز سباق 10 كم.

وأُقيم المؤتمر الصحفي الخاص بنخبة العدّائين العالميين المشاركين 2025 في قرية الماراثون، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس، وخالد الحوسني، نائب رئيس أول للخدمات العامة والخدمات الطبية في أدنوك ومجموعة شركاتها.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة نخبة من العدّائين الدوليين في فئة النخبة للرجال والسيدات، حيث تضمّ القائمة أسماء بارزة حققت نتائج متقدمة عالمياً.

ففي فئة السيدات، تشارك الكينية كاثرين أمانانج ولي، صاحبة الرقم الشخصي 2:20:34، والفائزة بماراثون أبوظبي 2024، والحاصلة على برونزية العالم في نصف الماراثون 2023. كما تشارك مواطنتها ساندرافليس توي، صاحبة الرقم 2:22:22، وصاحبة سجل قوي في سباقات المضمار، إلى جانب الإريترية دولشي تيكليغيرغيش، صاحبة الرقم 2:20:42 ووصيفة ماراثون أبوظبي 2024.

وفي فئة الرجال، يبرز الكيني إريك كبتانوي برقم شخصي قدره 2:05:42 وصاحب المركز الثالث في ماراثون شيكاغو 2021، إضافة إلى التركي كآن أوزبيلين، أحد أسرع العدّائين في العالم بزمن 2:04:16، وصاحب نتائج متقدمة في فالنسيا وروتردام وبرشلونة. كما يشارك الكيني مايك بويت، الذي يمتلك رقماً شخصياً قدره 2:06:08، وحلّ في المركز الثاني بماراثون سيؤول لعامي 2022 و2023.

من جانبه، أشاد طلال الهاشمي بالشراكة بين المجلس وأدنوك، مؤكداً أنها أثمرت عن تنظيم ماراثون أبوظبي الذي يجسّد أجمل الصور الحضارية لمجتمع دولة الإمارات، ويرسّخ نهج الدولة في تعزيز الملتقيات الهادفة والتجمّعات الإيجابية التي تنشر رسائل السعادة والتسامح والتعايش بين الجميع على أرض زايد، وتعكس قيم المحبة والسلام والوئام في مجتمع يحتضن كل الثقافات في بيئة من العطاء والتقدّم.

ورحّب الهاشمي بنخبة العدّائين المشاركين في النسخة السابعة من هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الدولية على أجندة الأحداث الرياضية في الإمارات وأبوظبي. وقال: «نودّ أن نعبّر عن شكرنا العميق لرعاتنا وشركائنا وكل من أسهم ويسهم في تنظيم هذا الحدث، كما نتوجّه بشكر خاص لنخبة العدّائين المشاركين على جهودهم وإلهامهم للأجيال المقبلة».

وقال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»: «يؤكد ماراثون أبوظبي 2025 برعاية أدنوك، مكانته الراسخة كأحد أهم سباقات الماراثون الدولية التي تستقطب مشاركة أبرز العدائين في العالم، وأهميته كفعالية رياضية مجتمعية تتيح المشاركة لجميع الأفراد وفئات المجتمع. وتماشياً مع أهداف عام المجتمع في الإمارات، يعكس هذا الحدث التزامنا المستمر بدعم صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.»

وأضاف الفلاحي: «تقدم النسخة السابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي أحد أكبر التحديثات منذ انطلاق الحدث، مع انتقاله إلى مقره الجديد في مدينة زايد الرياضية، حيث يحمل الموقع الجديد معه مسار مختلف، وأجواء متجددة، وتجربة فريدة لكل من العدائين والجمهور وأفراد المجتمع».ويحظى ماراثون أبوظبي 2025 برعاية: أدنوك، نايكي، تدوير، الشركة الوطنية للضمان الصحي -ضمان، مدينة برجيل الطبية، فيتامين ويل، مياه العين، المسعود للسيارات- وكيل نيسان، بركات، فولفيل، ستيجن، ماروتين، فلبينو تايمز، وقناة أبوظبي الرياضية.



قرية السباق

تفتح قرية ماراثون أدنوك أبوظبي أبوابها في الحديقة خلف برج أدنوك يوم السباق من الساعة 5 فجراً وحتى الساعة 1 ظهراً، متضمّنة أجنحة الرعاة والداعمين، إلى جانب حصص للياقة البدنية واليوغا والعديد من التمارين الرياضية، ومناطق ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى الفِرق الموسيقية والعروض الفنية.