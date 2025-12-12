«أدنوك» شريك الاستضافة لدورة ألعاب المستقبل 2025



أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025» شراكة مع «أدنوك» تصبح بموجبها شريك الاستضافة لنسختها لعام 2025 في أبوظبي، بما يُركز على ربط مجالات الطاقة والابتكار والأثر المجتمعي الإيجابي برياضات «الفيجيتال» العالمية، وهي نمط رياضي مبتكَر يمزج بين الأداء البدني والتجربة الرقمية التفاعلية.

وتُنظّم هذا الحدث «أسباير»، الجهة المحلية المسؤولة عن تنظيم «دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 المدعومة من أدنوك»، بالتعاون مع شركة «إثارة»، شريك تنفيذ الفعالية، و«فيجيتال إنترناشونال»، صاحبة الحقوق العالمية. وتُجسّد هذه الأطراف التزاماً مشتركاً بتمكين الشباب، ودعم الفعاليات الرياضية القائمة على التكنولوجيا، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً للمواهب والتنمية المجتمعية.

وستضم الفعالية، التي تُقام في مركز «أدنيك» أبوظبي، خلال الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر الجاري، 11 تخصصاً رياضياً ضمن «رياضات الفيجيتال»، حيث يجمع هذا النموذج التنافسي بين الساحات الواقعية والافتراضية، ما يتطلّب من الرياضيين والفرق الأداء على أعلى مستوى داخل الملعب، وفي البيئات الرقمية على حدّ سواء.

وتشمل قائمة المنافسات رياضة «كرة القدم الفيجيتالية» المدعومة من «أدنوك» رياضة «كرة السلة الفيجيتالية،، ألعاب موبا كمبيوتر وموبا الموبايل، الباتل رويال وغيرها، في مزيج يجمع بين إثارة المنافسة البدنية وابتكار ألعاب الفيديو. وتقدم الفعالية جيلاً جديداً من المنافسات المتعددة الأبعاد المصممة للرياضيين والمبدعين، واللاعبين، والمبتكرين.

وستقدم أدنوك، خلال الدورة، كأس هارمونيكوس، وهي جائزة بطولة كرة القدم الفيجيتالية المدعومة من أدنوك، بما يسلط الضوء على المساهمة المستمرة للشركة في دعم نمو المجتمع وتمكين الشباب في جميع أنحاء دولة الإمارات. ويتماشى هذا التعاون مع«عام المجتمع» في الدولة، ما يعزز تركيز الطرفين على إلهام الجيل القادم، وبناء منصات رائدة للتفاعل المجتمعي.